Подробности в интервью рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, МВД уже подготовило изменения, их должны ввести до конца 2023 года.

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Что изменится в теоретической части

По новой системе украинцам для получения водительского удостоверения не обязательно учить теорию только в автошколе. Подготовиться к экзамену можно будет самостоятельно или с репетитором. Также усилят проверку в классах, где сдают теоретический экзамен.

Понимая техническую составляющую этого процесса, мы запрещаем в этих классах находиться посторонним, вместо одной камеры ставим четыре камеры. Мы полностью уничтожаем возможность существования "слепых зон". Информация с камер будет храниться минимум месяц на серверах МВД",

– объяснил министр.

А как насчет практики

По словам Клименко, в Украине сменят автомобили, на которых сдают практический экзамен.

"Это будет и Renault, и Hyundai. Это не будут устаревшие марки, Лад точно не будет, советского автопрома не будет. Машины до 5 лет выпуска", – сказал он.

Министр добавил, что в машинах будут установлены четыре камеры. Одна из них будет сверху и будет показывать, какие педали нажимают водитель и инструктор. Фронтальная камера будет показывать путь авто и действия водителя, аудиозапись.

Все подсказки инструктора будут фиксироваться. Все видео и аудио будут храниться у нас на сервере минимум 30 дней. Что это позволит? Это позволит каждому, кто желает сдать экзамен, пожаловаться на действия инструктора,

– объяснил глава МВД.

В то же время в Украине уменьшат количество сервисных центров, где можно сдать водительские экзамены. Пока их по всей Украине 148, а будет только 55. Оставшиеся оснастят новой техникой. Кроме того, в Украине будет отменена техническая экспертиза для авто. Ее нужно будет проводить только во время первой регистрации.

Равномерно также отменят необходимость ехать в сервисный центр при покупке авто. Технический паспорт и номера можно будет получить в салоне, а затем их будут отправлять по почте.