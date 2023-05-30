Обязательный техосмотр в 2023 году: все, что нужно знать водителям об изменениях

Украина продолжает делать шаги навстречу Европейскому союзу. Один из них – обновление правил техосмотра транспортных средств для соответствия стандартам. Что нужно знать водителям – читайте в материале.

19 мая Кабинет Министров принял постановление. Его цель – усовершенствовать процедуру прохождения обязательного техконтроля транспортных средств.

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Почему ввели изменения в прохождение техосмотра

На этот вопрос во время телемарафона ответил начальник управления взаимодействия с субъектами обязательного технического контроля Главного сервисного центра МВД Виталий Фиклистов. По его словам, в последнее время фиксируется много фактов, "когда у нас на улицах транспортные средства передвигаются в технически неисправном состоянии".

Основной целью было повышение качества и недопущение передвижения и эксплуатации таких транспортных средств на дорогах нашей страны,

– подчеркнул он.

Что изменилось в законе о техосмотре

В сущности, для добросовестных водителей ничего не изменилось. Им нужно будет пройти ТО транспортного средства, чтобы эксперты могли подтвердить, что оно имеет право передвигаться по дорогам.

В то же время появилось несколько новшеств. Речь идет о е-протоколе, а также видеофиксации. На них мы сосредоточим больше внимания.

Е-протокол. Результаты технического осмотра транспортного средства будут фиксироваться в электронном протоколе. При необходимости эксперты могут напечатать водителю бумажную копию.

По словам Фиклистова, введение е-протокола существенно снизит риски, а также сделает практически невозможной подделку бланка протокола прохождения ТО транспортным средством.

По результатам проверки технического состояния субъект хозяйствования составляет электронный протокол, информацию о котором вносит в Единый государственный реестр транспортных средств. Введение электронной формы протокола уменьшит уровень подделки даже на ноль,

– подчеркнул Фиклистов.

Видеофиксация. Это не менее важный момент, призванный сделать процедуру максимально прозрачной. Во время ТО эксперты должны будут производить видеофиксацию, чтобы минимизировать риск коррупции. К видеоматериалам смогут иметь доступ органы власти, местного самоуправления, физические и юридические лица, если сделают соответствующий запрос.

Среди других появившихся нововведений – имплементация требований по проверке технического состояния транспортных средств. Они установлены Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года. Соответствующий документ обязывает государства-члены проводить периодические проверки безопасности и выбросов большинства типов транспортных средств.

Кроме того, предполагается определение исключительного перечня правовых оснований. На них будут иметь возможность опираться те, кто отказывается проходить ТО.

Эти изменения направлены на улучшение процедуры обязательного технического контроля транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения,

– отметил заместитель министра МВД Украины Богдан Драпятый.

Обязательный техосмотр в 2023 году: кому нужно пройти

Заметим, что периодичность прохождения ТО регулируется статьей 35 Закона О дорожном движении. Что касается обязательного техосмотра, то его должны проходить транспортные средства, двигающиеся по магистральным дорогам. Форма регистрации собственности в этом случае не имеет значения.

Пройдемся категориями транспортных средств, для которых ТО в 2023 году станет обязательным:

большие грузовые авто, которым больше года – один раз в год;

автобусы, которыми пользуются более двух лет – раз в шесть месяцев;

грузопассажирские авто весом до 3,5 тонны, которым более 2 лет – один раз в два года;

легковые автомобили, которые используют для работы в такси, старше двух лет – один раз в год;

колесные тракторы, используемые более двух лет – один раз в два года;

специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) – прохождение ежегодное;

колесно-транспортные средства, используемые для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов – один год со дня изготовления транспортного средства и каждые шесть месяцев после этого.

Кто освобожден от прохождения техосмотра

После проведения испытаний транспортного средства составляется протокол. В нем сотрудники испытательной лаборатории указывают срок, когда необходимо вернуться и провести новый ТО.

Есть также несколько категорий транспортных средств, освобожденных от обязательного прохождения техосмотра. Это:

все автомобили, прицепы и полуприцепы для них независимо от их срока эксплуатации, но при условии, что они не используются для получения прибыли;

новенькие легковушки и прицепы, которые используются для коммерческих перевозок, но их срок эксплуатации не превышает 2 года.

Цена прохождения техосмотра

Поскольку для определенных категорий транспортных средств прохождение техосмотра в 2023 году будет обязательным, следует знать его цену. Данные Ассоциации транспорта и инфраструктуры свидетельствуют о том, что в текущем году за ТО нужно будет выложить:

легковые авто – от 1,12 тысячи гривен;

автобусы, масса которых более 5 тонн – от 1,34 тысячи гривен;

грузовые машины, массой более 12 тонн – от 1,44 тысячи гривен;

прицепы – от 1,12 тысячи за самые легкие модели до 1,32 тысячи гривен за версии более 10 тонн.

Какие документы необходимы для прохождения техосмотра

Обратим внимание, что перечень документов зависит от ряда факторов. В частности, назначение транспортного средства, типа и владельца. Несмотря на это, есть обязательные, которые должен иметь каждый, кто будет проходить ТО:

техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);

паспорт гражданина Украины (для представителя);

доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица);

копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).

Будет ли штраф за непройденный техосмотр

Заметим, что штраф предусматривается только для тех транспортных средств, которые должны пройти техосмотр. Если их владельцы проигнорируют ТО, то должны будут выложить за это большую сумму:

просроченный ТО – 3400 гривен;

повторное нарушение – 17 тысяч гривен;

нарушение ТО со стороны должностных лиц – до 34 тысяч гривен.

Где проходить техосмотр

Обратим внимание, что техосмотр транспортного средства можно пройти в любой сертифицированной СТО. Специалисты займутся осмотром транспортных средств, а после его проведения выдадут сертификаты о прохождении. Собственно, теперь речь пойдет о е-протоколах.

Заметим, что сертифицированные СТО можно найти в каждом городе Украины. По состоянию на зиму 2022 года насчитывалось 800 таких станций технического обслуживания.

Как часто нужно проходить техосмотр

Если обобщить, то владельцам легковых автомобилей, которые могут перевозить до 9 пассажиров, необходимо будет пройти ТО не позднее чем через 4 года с момента первой регистрации транспортного средства. После этого везти автомобиль на техосмотр нужно будет каждые два года. Если транспортное средство используется для коммерции, то техосмотр обязательно следует проходить ежегодно.

Техосмотр – важная составляющая эксплуатации транспортного средства. Нужно ли его проходить? Да, конечно. Особенно тем категориям, которые обязаны это делать. Следует ли идти на ТО остальным транспортным средствам? Решать, конечно, вам. Главное, что вы должны запомнить, что ваше ТС должно быть безопасным как для вас самих, так и для других участников дорожного движения