Знищено 70% резервуарів, пожежа триває: ЗСУ уточнили наслідки ураження порту Темрюка
- Сили оборони атакували Темрюцький порт у Росії, знищивши 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості.
- Пожежа на наливній естакаді скрапленого газу триває, вогонь охопив майже 1 000 квадратних метрів.
У ніч на 5 грудня українські військові атакували ударними дронами Краснодарський край у Росії. Під прицілом захисників опинився Темрюцький морський порт.
Він бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. Згодом Генштаб ЗСУ уточнив результати ураження, передає 24 Канал.
Які наслідки ураження морського порту?
Інфраструктуру Темрюцького порту підрозділи Сил оборони уразили в межах зниження воєнно-економічного потенціалу агресора. Об'єкт здійснював відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних і насипних вантажів.
Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості.
Окрім того, триває пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько 20 залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня площа загоряння становила майже 1 000 квадратних метрів.
Де розташований Темрюцький порт: дивіться на карті
Нагадаємо, 5 грудня в Краснодарському краї пролунало щонайменше 5 вибухів. На тлі атаки в місцевому аеропорту вводили тимчасові обмеження на рух повітряних суден.
Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал окупантів та змусити Росії припинити збройну агресію проти України,
– наголосили в Генштабі.
Що відомо про інші атаки на Росію?
У ніч на 6 грудня підрозділи Сил оборони ударили по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу. Зафіксовано ураження установки низькотемпературної ізомеризації.
Раніше оборонці також уразили потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області країни-агресорки. Зафіксовано влучання БпЛА з подальшою пожежею.