Знищено 70% резервуарів, пожежа триває: ЗСУ уточнили наслідки ураження порту Темрюка

У ніч на 5 грудня українські військові атакували ударними дронами Краснодарський край у Росії. Під прицілом захисників опинився Темрюцький морський порт.

Він бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. Згодом Генштаб ЗСУ уточнив результати ураження, передає 24 Канал.

Які наслідки ураження морського порту?

Інфраструктуру Темрюцького порту підрозділи Сил оборони уразили в межах зниження воєнно-економічного потенціалу агресора. Об'єкт здійснював відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних і насипних вантажів.

Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості.

Окрім того, триває пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько 20 залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня площа загоряння становила майже 1 000 квадратних метрів.

Де розташований Темрюцький порт: дивіться на карті

Нагадаємо, 5 грудня в Краснодарському краї пролунало щонайменше 5 вибухів. На тлі атаки в місцевому аеропорту вводили тимчасові обмеження на рух повітряних суден.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал окупантів та змусити Росії припинити збройну агресію проти України,

– наголосили в Генштабі.

