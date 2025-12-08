Уничтожено 70% резервуаров, пожар продолжается: ВСУ уточнили последствия поражения порта Темрюка
- Силы обороны атаковали Темрюцкий порт в России, уничтожив 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества.
- Пожар на наливной эстакаде сжиженного газа продолжается, огонь охватил почти 1 000 квадратных метров.
В ночь на 5 декабря украинские военные атаковали ударными дронами Краснодарский край в России. Под прицелом защитников оказался Темрюкский морской порт.
Он участвует в обеспечении российской оккупационной армии. Впоследствии Генштаб ВСУ уточнил результаты поражения, передает 24 Канал.
Какие последствия поражения морского порта?
Инфраструктуру Темрюкского порта подразделения Сил обороны поразили в рамках снижения военно-экономического потенциала агрессора. Объект осуществлял отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов.
Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества.
Кроме того, продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около 20 железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря площадь возгорания составляла почти 1 000 квадратных метров.
Где расположен Темрюцкий порт: смотрите на карте
Напомним, 5 декабря в Краснодарском крае прозвучало по меньшей мере 5 взрывов. На фоне атаки в местном аэропорту вводили временные ограничения на движение воздушных судов.
Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины,
– отметили в Генштабе.
Что известно о других атаках на Россию?
В ночь на 6 декабря подразделения Сил обороны ударили по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Зафиксировано поражение установки низкотемпературной изомеризации.
Ранее оборонцы также поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области страны-агрессора. Зафиксировано попадание БпЛА с последующим пожаром.