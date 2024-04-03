У путінського режиму серйозна проблема: які наслідки теракту під Москвою

Історія із терористичним актом у "Крокус Сіті Холі" під Москвою дедалі більше "обростає" новими подробицями. The Washington Post пише, що російські спецслужби фактично упустили атаку. Свідомо чи ні – також питання.

Видання стверджує, що США ще 6 березня конкретно повідомили, у якому місці має відбутися теракт. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що у цій частині був цікавим коментар речника Кремля Дмітрія Пєскова.

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Росіяни мають зрозуміти, що Путін їх вбиває

Клочок зазначив, коли Дмітрія Пєскова запитали: "Як проґавили теракт?". Він відповів: "Це не питання Кремля, а російських спецслужб". Це свідчить про те, що політична частина еліти відмежовується та перекладає відповідальність на еліти спецслужб. Наслідком чого може стати відставка директора ФСБ Алєксандра Бортнікова.

Терористичне угруповання ІДІЛ-К взяло на себе відповідальність за теракт в Росії.

Таку заяву Пєскова російський пропагандистський ресурс ТАСС одразу спростував. Там запевнили, що "це неправда". Відтак можна сказати, що спецслужби Росії поки контролюють ЗМІ, які подають повідомлення про них у привабливому світлі. Приміром, "Америка бреше".

А тут нехай пояснять, чому Іран бреше. Іран же також збрехав? Це їхні спільники, які допомагають їм вбивати українців. Тут трішки не зростається,

– зазначив Клочок.

Недарма секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев 3 квітня сказав, що "ні-ні, це все Україна". У Кремлі розуміють, що витік інформації стане більшим, і тому потрібно чимось перебивати. Певною мірою росіянам вдасться доказати "український слід", проте в умовах цифровізації знайдуться ті, хто розумітиме, що це може стати приводом для дестабілізації у самій Росії.

Росіяни повинні чути, що ФСБ Росії знало про цей терористичний акт. Їм повідомляли "де" та "у якому" місці це відбудеться. Або вони це вчинили з власної недбалості, або зробили свідомо, що не знімає відповідальності з них ні в першому, ні в другому випадку. Росіяни мають розуміти, хто відповідальний за вчинення цього терористичного акту,

– наголосив Валерій Клочок.

Російський народ повинен знати, що Владімір Путін вбиває населення не лише на фронті в Україні, а й на території Росії. Звісно, росіяни навряд чи зрозуміють це швидко, адже їм понад 25 років промивали мізки, але вода камінь точить. Інформаційну боротьбу ніхто не скасовував.

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