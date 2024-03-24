Два дні тому під Москвою у ТРЦ "Крокус Сіті Хол" стався кривавий теракт із сотнями жертв. Путін намагається довести причетність України до цього інциденту. На тлі кремлівських маніпуляцій Дмитро Кулеба зробив заяву, у якій закликав Захід не піддаватися на провокацію російського дикатора.

За словами президента Зеленського, Путін цілу добу думав про те, як притягнути Україну до теракту у Підмосков'ї.

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"Путін – патологічний брехун"

Так, очільник Кремля у зверненні набрехав про те, що затримані нападники рухалися у бік кордону з Україною, де для них начебто було підготовлене "вікно".

Очевидно, що російський правитель намагатиметься використати загибель сотні своїх громадян, аби дискредитувати українську владу в очах цивілізованого світу, а також виправдати свою агресію проти нашої країни.

Аби не допустити поширення фальсифікацій навколо теракту у "Крокусі", глава МЗС України звернувся до західних країн, закликаючи їх пригадати справжню сутність путінського режиму, побудованого на брехні та крові власних співвітчизників. Так, Кулеба згадав за такі вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Нємцова у 2015 році, збиття MH17 тощо.

Дипломат підкреслив, що Путін – патологічний брехун, якому не можна йняти віри.

Не дозволяйте Путіну та його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета – спонукати більше росіян гинути в їхній безглуздій злочинній війні проти України, а також прищепити ще більше ненависті до інших націй, не лише українців, а й усього Заходу,

– наголосив Кулеба.

Британців і німців надурити не вийшло

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Хант заявив, що уряд країни не вірить заявам Москви про причетність Києва до теракту у "Крокусі".

Посадовець відкрито зазначив, що Кремль навмисно поширює цей фейк, аби виправдати своє вторгнення в Україну.

За його словами останні роки продемонстрували, що заявам російської влади не можна сліпо довіряти.

У Німеччині тим часом висловили співчуття у зв'язку із загибеллю великої кількості людей внаслідок стрілянини у ТРЦ під Москвою.

Водночас там закликали не забувати, що Росія – сама країна – терористка. Про це зокрема, сказав член Бундестагу Майкл Рот.

Наші співчуття численним безневинним жертвам у Москві. Тим не менше, ми не повинні забувати, що Росія сама є терористичною державою, яка вчора ввечері вкотре тероризувала цивільне населення України ракетними атаками та атаками безпілотників. Хто сіє терор, той пожне терор,

– заявив Рот.

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