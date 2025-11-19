В Тернополі чули вибухи: внаслідок атаки спалахнула пожежа

Окупанти зранку 19 листопада тероризують міста України. В Тернополі чули вибухи.

Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи у Тернополі?

Російські загарбники зранку 19 листопада атакували Тернопіль. Зазначимо, що близько 6 ранку в Повітряних силах інформували про небезпеку атаки дронами для регіону. Тоді повідомлялося про БпЛА на півночі/заході Тернопільщини, курс західний.

Вже близько 6:41 в місті було чутно вибухи.

Невдовзі мер Тернополя Сергій Надал звернувся до жителів регіону.

Увага! Прошу залишатись в укриттях до закінчення тривоги. Не публікуйте фото і відео,

– наголосив він.

Згодом повідомлялося, що в місті видніється дим і спалахнула пожежа.

Де ще прогриміли вибухи?