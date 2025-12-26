Заборгував понад 300 тисяч: скандально відомий луцький терорист не хоче працювати в колонії
- Суд залишив у силі рішення про переведення Максима Кривоша до одиночної камери через систематичні порушення у виправній колонії.
- Він заборгував понад 300 тисяч гривень, відмовляється укладати трудовий договір з колонією.
Рівненський апеляційний суд залишив у силі рішення про переведення 50-річного Максима Кривоша до одиночної камери. Йдеться про уродженця Оренбурзької області Росії, який проживав у місті Дубно. У 2020 році він захопив у заручники пасажирів маршрутки в Луцьку.
Тоді його засудили за тероризм і низку інших злочинів. Під час перебування у тюрмі чоловік заборгував 300 тисяч гривень. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на рішення Рівненського апеляційного суду.
Як Кривош відбуває ув'язнення?
Чоловік відбуває 13-річний термін позбавлення волі з конфіскацією майна у виправній колонії поблизу Рівного. За час ув'язнення він систематично порушував правила внутрішнього розпорядку. Загалом Кривоша 44 рази притягували до дисциплінарної відповідальності: шість разів у Луцькому СІЗО та ще 38 разів уже в колонії.
Останнє дисциплінарне стягнення застосували наприкінці жовтня, коли Рівненський районний суд задовольнив подання адміністрації установи та ухвалив рішення про переведення засудженого до одиночної камери.
Максим Кривош відбуває ув'язнення в одиночній камері поблизу Рівного / Фото Рівненського апеляційного суду
Захист намагався оскаржити це рішення, однак апеляційний суд не знайшов підстав для його скасування.
Прокурор наголосив, що Кривош не лише регулярно порушує режим утримання, а й відмовляється укладати трудовий договір з колонією, попри заборгованість за виконавчими листами на суму понад 300 тисяч гривень.
Максим Кривош шостий рік перебуває в ув'язненні й відмовляється працювати попри фінансові зобов'язання,
– йдеться у повідомленні суду.
Суд, врахувавши поведінку засудженого та відсутність кроків щодо погашення боргів, дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції є обґрунтованим. Відтак переведення Максима Кривоша до одиночної камери залишили без змін.
Більше про інцидент із захопленням заручників у Луцьку
Уранці 21 липня 2020 року в центрі Луцька чоловік захопив рейсовий автобус із пасажирами та погрожував підірвати його. Автобус понад десять годин перебував на Театральному майдані. Протягом дня очевидці повідомляли про звуки пострілів і вибухів поблизу.
Тоді зловмисник представився як Максим Плохой. Він назвав державу "першим терористом".
Серед своїх вимог чоловік наполягав, аби керівники судової влади, міністерств, прокуратури, парламенту та церков записали й опублікували на YouTube звернення, в яких мали визнати себе "терористами в законі".
Справу щодо захоплення заручників у Луцьку розглядали майже два роки. Кривоша визнали винним у теракті, незаконному обігу зброї та замаху на правоохоронця. Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі з повною конфіскацією майна.