Заборгував понад 300 тисяч: скандально відомий луцький терорист не хоче працювати в колонії

Рівненський апеляційний суд залишив у силі рішення про переведення 50-річного Максима Кривоша до одиночної камери. Йдеться про уродженця Оренбурзької області Росії, який проживав у місті Дубно. У 2020 році він захопив у заручники пасажирів маршрутки в Луцьку.

Тоді його засудили за тероризм і низку інших злочинів. Під час перебування у тюрмі чоловік заборгував 300 тисяч гривень. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на рішення Рівненського апеляційного суду.

Як Кривош відбуває ув'язнення?

Чоловік відбуває 13-річний термін позбавлення волі з конфіскацією майна у виправній колонії поблизу Рівного. За час ув'язнення він систематично порушував правила внутрішнього розпорядку. Загалом Кривоша 44 рази притягували до дисциплінарної відповідальності: шість разів у Луцькому СІЗО та ще 38 разів уже в колонії.

Останнє дисциплінарне стягнення застосували наприкінці жовтня, коли Рівненський районний суд задовольнив подання адміністрації установи та ухвалив рішення про переведення засудженого до одиночної камери.



Максим Кривош відбуває ув'язнення в одиночній камері поблизу Рівного / Фото Рівненського апеляційного суду

Захист намагався оскаржити це рішення, однак апеляційний суд не знайшов підстав для його скасування.

Прокурор наголосив, що Кривош не лише регулярно порушує режим утримання, а й відмовляється укладати трудовий договір з колонією, попри заборгованість за виконавчими листами на суму понад 300 тисяч гривень.

Максим Кривош шостий рік перебуває в ув'язненні й відмовляється працювати попри фінансові зобов'язання,

– йдеться у повідомленні суду.

Суд, врахувавши поведінку засудженого та відсутність кроків щодо погашення боргів, дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції є обґрунтованим. Відтак переведення Максима Кривоша до одиночної камери залишили без змін.

