Розгляди справи Максима Кривоша завершили 26 вересня у Луцькому міськрайонному суді. За рішенням суду наступні 13 років Кривош проведе за ґратами.

До речі Луцького терориста Кривоша запроторили до психлікарні Львова

Кривош не вважає себе винним

Максим Кривош під час оголошення вироку заявив, що не вважає себе винним. Він жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав "помийте своє життя тюремним милом".

Розгляд справи луцького терориста тривав майже два роки. Кривоша судили через захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту та замах на життя правоохоронця.

Як йдеться у повідомленні Суспільного, суд визнав Кривоша винним за усіма статтями.

Що відомо про луцького терориста