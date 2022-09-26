Розгляди справи Максима Кривоша завершили 26 вересня у Луцькому міськрайонному суді. За рішенням суду наступні 13 років Кривош проведе за ґратами.
До речі Луцького терориста Кривоша запроторили до психлікарні Львова
Кривош не вважає себе винним
Максим Кривош під час оголошення вироку заявив, що не вважає себе винним. Він жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав "помийте своє життя тюремним милом".
Розгляд справи луцького терориста тривав майже два роки. Кривоша судили через захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту та замах на життя правоохоронця.
Як йдеться у повідомленні Суспільного, суд визнав Кривоша винним за усіма статтями.
Що відомо про луцького терориста
- Зранку 21 липня 2020 року Кривош захопив автобус із 13 заручниками на центральній площі Луцька. Він двічі вистрілив у бік правоохоронців та кинув гранату, яка не здетонувала.
- Правоохоронці вели перемовини з терористом, який 12 годин тримав людей у заручниках. Кривош хотів, щоб всі релігійні й політичні діячі України оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".
- Президент Зеленський мав опублікувати звернення із закликом переглянути фільм "Земляни" 2005 року, що і зробив. Увечері Кривош здався поліції і заручники були звільнені.
- Через 2 дні після інциденту суд обрав Кривошу міру запобіжного заходу – 60 діб тримання під вартою без права застави. Термін перебування Кривоша у СІЗО продовжували декілька разів.