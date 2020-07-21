21 липня у Луцьку чоловік захопив автобус із заручниками. Це нетипова форма прояву протесту, адже з часів незалежності України ще таких випадків не було.

Про це в ефірі 24 каналу розповів криміналіст Юрій Ірхін. За його словами, посадовцям треба спробувати йти на поступки та спробувати виконати вимоги терориста.

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"Я вважаю, що в таких випадках, які не несуть загрозу життя людей, а навпаки можуть допомогти, треба йти на деякі поступки. Я б, наприклад, якби був представником влади, я б перед ним це продемонстрував. А далі подивимось, бо задовільнити цю вимогу достатньо не складно", – пояснив Ірхін.

Довідка. У соцмережах терорист висунув свої вимоги: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".

Є також версія спробувати привезти на розмову з терористом його родичів або людей, до яких він небайдужий. Однак, криміналіст вважає, що таке рішення може навіть нашкодити.

Але якби це цинічно не звучало, треба його запитати. Не виключено, що на розмову з родичами, він теж може агресивно зреагувати, ми ж не знаємо, які в нього стосунки з ними. Тобто продумання таких стратегій залежить від результатів переговорів. Якщо це буде корисно, то, так, звісно,

– додав він.

"Основна версія, яка приходить в голову, що це псих, ненормальний, але насправді чоловік врівноважений, адже досі тримає людей, не підриває, не знищує їх. Тобто це максимально обдумана акція, він знає, що робить, він чекає результату",

– зазначив Юрій Ірхін.

Захоплення автобуса у Луцьку: коротко