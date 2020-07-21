21 июля в Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Это нетипичная форма проявления протеста, ведь со времен независимости Украины еще таких случаев не было.

Об этом в эфире 24 канала рассказал криминалист Юрий Ирхин. По его словам, чиновникам надо попробовать идти на уступки и попытаться выполнить требования террориста.

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"Я считаю, что в таких случаях, которые не несут угрозу жизни людей, а наоборот могут помочь, надо идти на некоторые уступки. Я бы, например, если бы был представителем власти, я бы перед ним это продемонстрировал. А дальше посмотрим, потому что удовлетворить это требование достаточно не сложно", – пояснил Ирхин.

Справка. В соцсетях террорист выдвинул свои требования: все топ-чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".

Есть также версия попробовать привезти на разговор с террористом его родственников или людей, к которым он небезразличен. Однако, криминалист считает, что такое решение может даже навредить.

Но как бы это цинично ни звучало, надо его спросить. Не исключено, что на разговор с родственниками, он тоже может агрессивно среагировать, мы же не знаем, какие у него отношения с ними. То есть продуманность таких стратегий зависит от результатов переговоров. Если это будет полезно, то, да, конечно,

– добавил он.

"Основная версия, которая приходит в голову, что это псих, ненормальный, но на самом деле человек уравновешенный, ведь до сих пор держит людей, не подрывает, не уничтожает их. То есть это очень обдуманная акция, он знает, что делает, он ждет результата",

– отметил Юрий Ирхин.

Захват автобуса в Луцке: коротко