Тероризм, розпалювання війни чи гра на публіку: навіщо Росії офіційне постачання зброї на Донбас

Партія "Єдина Росія" попросила Кремль офіційно постачати зброю бойовикам на тимчасово окуповані території України. Аналітики впевнені, що це – "гра на публіку".

На думку фахівців, якщо таке рішення буде ухвалено, це означатиме відкриту підтримку тероризму чи розпалювання війни. Крім того, з кожним своїм кроком Росія тільки погіршує власне становище. Детальніше – читайте у матеріалі сайту 24 каналу.

До теми Партія Путіна офіційно просить Кремль постачати зброю бойовикам на Донбасі

Звернення до Путіна

26 січня перший заступник голови Ради Федерації Росії Андрій Турчак заявив, що РФ має надати зброю на окуповані території України. Згодом партія опублікувала офіційне звернення голови своєї фракції у Держдумі Володимира Васильєва Володимиру Путіну. Йдеться саме про офіційне постачання зброї бойовикам. Попри численні докази, що Росія їм її надає і так, у Кремлі це продовжують заперечувати.

заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак після зустрічі у "нормандському форматі" у Парижі 26 січня озвучив, що партія Путіна "Єдина Росія" не радилася з Кремлем перед закликом офіційно розпочати постачання військової допомоги бойовикам.

За словами Козака, така пропозиція прозвучала саме тоді, коли радники лідерів країн "нормандської четвірки" сиділи за столом перемовин. Тому, "коментувати він нічого не може, а Турчак ні з ким не радився". Також він додав, що "у них багато різних ініціатив з цього питання, і дуже багато з них вдалося купірувати".

Путіна просять офіційно постачати зброю бойовикам на Донбасі / Фото Getty Images

"Підтримка тероризму та розпалювання війни"

Військовий експерт Олег Жданов нагадав, що раніше в Москві звернулися до Путіна з проханням офіційно визнати самопроголошені "республіки". Він впевнений, що це просто політичні заяви для того, щоб шантажувати Україну. В Росії таким чином намагаються хоч якось прискорити процес виконання мінських угод на російських умовах.

Також це відповідь Заходу. Партнери допомагають нам зброєю. Тому Росія натякає на те, що вона може почати постачати зброю в ОРДЛО. Але у зв'язку з тим, що вони незаконні, неофіційні, і їх ніхто не визнав, то постачання туди зброї для Росії може означати відкриту підтримку тероризму чи розпалювання війни. Олег Жданов Військовий експерт

Якщо Росія визнає самопроголошені "республіки", то це в будь-якому випадку поховає мінські домовленості. Заяви про постачання озброєння на тимчасово окуповані території також могли звучати й для тиску на ЄС, адже у нормандському форматі присутня Німеччина, яка категорично проти постачання зброї Україні.

Я думаю, що це такий політичний піар Росії. Вони сподівалися на міжнародну реакцію, щоб Німеччина сказала: "Для того, щоб не дратувати Росію, щоб вона не постачала туди зброю, треба негайно припинити постачання озброєння Україні",

– додав фахівець.

Кремль може розпочати офіційне постачання озброєння проросійським бойовикам / Фото Getty Images

"Гра на публіку"

Політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський вважає такі заяви "грою на публіку всередині Росії та назовні". Москва намагається продемонструвати своїм громадянам, що налаштована рішуче і що буде захищати території, які окупувала з 2014 року.

Це така демонстрація рішучості для людей, які, на жаль, за власними переконаннями вірять Путіну, "Єдиній Росії" та голосують за них. Їм треба показати, що попри тиск Москва й далі буде гнути свою лінію, ставати з колін, попри всі, як вони називають, залякування з боку США. Петро Бурковський Політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

"Там зброя та армія РФ з 2014 року"

Іншим країнам Росія намагається показати, що "якщо ви будете ставити нам вимоги, погрожувати нам санкціями, ми будемо і далі посилювати напруженість на Донбасі". Поки що це ознака того, що, можливо, Кремль роздумує над тим, щоб не припиняти переговори ні з Україною в нормандському форматі, ні з Заходом у тому форматі, в якому вони зараз спілкуються, а нарощувати напруженість. Як вони думають, посилювати переговорні позиції.

З боку цивілізованого світу ні для кого вже не секрет, що там воює російська армія. Тобто, ця заява ні про що, як і для Заходу, так і для України. Всі про це знають. Вже довелося і французам, і німцям визнати, що там армія РФ, що це не "громадянська війна", що це вторгнення з 2014 року. І російська зброя там знаходиться також з 2014 року,

– наголосив Бурковський.

Петро Бурковський / Фото Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

"Відступу не буде"

На Заході нікого вразити тим, що Росія когось там буде озброювати, бо вона і так озброює свою власну армію. До прикладу, аналітик пригадав рішення суду міста Ростов-на-Дону, яке з'явилося, а потім зникло.

Мовиться, зокрема, про розкриття інформації про постачання продовольства військовим РФ на окупованих територіях Донбасу. Згідно із матеріалами суду, російським військовим, які були на позиціях бойовиків, раз на два тижні відправляли 1 300 тонн продовольства з Ростовської області. Постачання відбувалися принаймні у 2018 та 2019 роках.

Тому Росія намагається гратися у підвищення ставок. Тут виникає цікаве питання, які сили та засоби Росія роздумує поставити на Донбас? Це важке питання і для Росії в тому числі. Чому? Дуже поганий час вибраний для цієї ініціативи. В Україну приїжджає прем'єр-міністр Нідерландів. Не забуваймо, що це країна, уряд якої виступає стороною обвинувачення у справі про збиття MH17,

– зазначив фахівець.

Він додав, що Boeing збили російською радянською ракетою з "Бука", що був переправлений з Росії в Україну. За словами експерта, це може бути сприйнято так, що Росія намагається відверто шантажувати силою європейців, коли заявляє, що буде озброювати бойовиків.

Росія таким чином тестує реакцію Заходу та хоче примусити його припинити збройну підтримку України. Однак, на думку аналітика, росіяни помиляються. Адже якщо у Кремлі публічно скажуть про підтримку або нарощування сил своїх регулярних військ на Донбасі, в України відкриється ще більше опцій.

Кожним своїм кроком Росія тільки погіршує своє становище. Вони думають, що їм поступляться, але, на мою експертну оцінку, відступу не буде,

– впевнений Бурковський.

Бурковський переконаний, що кожним кроком РФ погіршує своє становище / Фото Getty Images

"Дестабілізація та частина гібридної війни"

Політолог Максим Джигун впевнений, що Росія цим зверненням намагається виконати кілька функцій. По-перше – продовжувати дестабілізацію в Україні. Це звернення до Путіна – частина гібридної війни. На думку експерта, не факт, що це закінчиться легальними постачаннями, але у вигляді інформаційного розхитування всередині України це грає активну роль.

Війна з танками, з переходом лінії розмежування – це одна історія. А пропаганда та інформаційна війна нічим не небезпечніша. Вона має також наслідки, наприклад, в плані економічному для нашої країни. На фоні подібної інформації в суспільстві формується хаос, суспільство стає дезорієнтоване, з’являються панічні настрої. Українці починають думати, якщо зброю передають на окуповані території, то значить готуються до чогось. Це наче такий тригер та сигнал, що все надзвичайно серйозно. Максим Джигун Політолог

Тому з пропагандистської точки зору, це був крок для дестабілізації ситуації в Україні. По-друге, у Кремлі хочуть легалізувати самопроголошені "республіки". Політолог пригадав, що це вже не перша історія, коли РФ взаємодіяла з цими псевдореспубліками.

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Адже з'являлася інформація і про те, що потрібно включити ці тимчасово окуповані території до російської економічної системи, дозволити так званим компаніям в ОРДЛО брати участь у російських тендерах, постачати вугілля та різні енергоносії на територію Росії, щоб "пожвавити клімат та покращити економічну ситуацію" в цих окупованих регіонах.

Зараз – це ніщо інше як продовження такої історії. Лідери та ватажки цих квазіреспублік, ідейні люди, які там залишилися жити, потребують розуміння, що про них не забувають і що вони потрібні РФ. Хоча про них і не згадували,

– зазначив експерт.

Максим Джигун / Фото з фейсбуку експерта

По-третє, якщо Путін буде наважуватися на початок більш активних військових дій, таке звернення пришвидшує можливість постачання зброї. Варто розуміти, наголосив політолог, що як би російська пропаганда не намагалася розповісти, що "це все ополченці", вони з шахт не викопали ту зброю і не почали самі танки там скручувати. Тобто, це все російська техніка, яка завозиться в ОРДЛО стабільно.

На випадок якихось провокацій, які вочевидь готуються на території України, щоб легалізувати ввезення цієї військової зброї, у Кремлі готують плацдарм, щоб це рішення було швидким та не потрібно було ще раз пояснювати суспільству, чому туди (24 канал – на Схід України) йде зброя,

– розповів Джигун.

На його думку, станом на сьогодні у Путіна розуміння з приводу того, які будуть його подальші кроки, немає. Він очікує та розраховує на ситуацію, на випадок, на те, як будуть вестися опоненти та інші держави, включно зі Сполученими Штатами. Однак, пропрацьовують усі можливі варіанти. Тому Україна поки живе в сценарії, який пишеться в реальному часі, та передбачити, що буде далі – доволі складно.

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