Терроризм, разжигание войны или игра на публику: зачем РФ официальная поставка оружия на Донбасс

Партия "Единая Россия" попросила Кремль официально поставлять оружие боевикам на временно оккупированные территории Украины. Аналитики уверены, что это – "игра на публику".

По мнению специалистов, если такое решение будет принято, это будет означать открытую поддержку терроризма или разжигание войны. Кроме того, с каждым своим шагом Россия только ухудшает собственное положение. Подробнее – читайте в материале сайта 24 канала.

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Обращение к Путину

26 января первый заместитель главы Совета Федерации России Андрей Турчак заявил, что РФ должна предоставить оружие на оккупированные территории Украины. Впоследствии партия опубликовала официальное обращение главы своей фракции в Госдуме Владимира Васильева Владимиру Путину. Речь идет именно об официальной поставке оружия боевикам. Несмотря на многочисленные доказательства, что Россия им его предоставляет и так, в Кремле это продолжают отрицать.

заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи в "нормандском формате" в Париже 26 января озвучил, что партия Путина "Единая Россия" не советовалась с Кремлем перед призывом официально начать поставки военной помощи боевикам.

По словам Козака, такое предложение прозвучало именно тогда, когда советники лидеров стран "нормандской четверки" сидели за столом переговоров. Поэтому, "комментировать он ничего не может, а Турчак ни с кем не советовался". Также он добавил, что "у них много разных инициатив по этому вопросу, и очень многие из них удалось купировать".

Путина просят официально поставлять оружие боевикам на Донбассе / Фото Getty Images

"Поддержка терроризма и разжигание войны"

Военный эксперт Олег Жданов напомнил, что ранее в Москве обратились к Путину с просьбой официально признать самопровозглашенные "республики". Он уверен, что это просто политические заявления для того, чтобы шантажировать Украину. В России таким образом пытаются хоть как-то ускорить процесс выполнения минских соглашений на российских условиях.

Также это ответ Запада. Партнеры помогают нам оружием. Поэтому Россия намекает на то, что она может начать поставлять оружие в ОРДЛО. Но в связи с тем, что они незаконны, неофициальны, и их никто не признал, то поставки туда оружия для России может означать открытую поддержку терроризма или разжигание войны. Олег Жданов Военный эксперт

Если Россия признает самопровозглашенные "республики", то это в любом случае похоронит минские договоренности. Заявления о поставках вооружения на временно оккупированные территории также могли звучать и для давления на ЕС, ведь в нормандском формате присутствует Германия, которая категорически против поставок оружия Украине.

Я думаю, что это такой политический пиар России. Они надеялись на международную реакцию, чтобы Германия сказала: "Для того, чтобы не раздражать Россию, чтобы она не поставляла туда оружие, надо немедленно прекратить поставки вооружения Украине",

– добавил специалист.

Кремль может начать официальную поставку вооружения пророссийским боевикам / Фото Getty Images

"Игра на публику"

Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский считает такие заявления "игрой на публику внутри России и извне". Москва пытается продемонстрировать своим гражданам, что настроена решительно и что будет защищать территории, которые оккупировала с 2014 года.

Это такая демонстрация решимости для людей, которые, к сожалению, по собственным убеждениям верят Путину, "Единой России" и голосуют за них. Им надо показать, что несмотря на давление Москва и дальше будет гнуть свою линию, вставать с колен, несмотря на все, как они называют, запугивания со стороны США. Петр Бурковский Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

"Там оружие и армия РФ с 2014 года"

Другим странам Россия пытается показать, что "если вы будете ставить нам требования, угрожать нам санкциями, мы будем и дальше усиливать напряженность на Донбассе". Пока что это признак того, что, возможно, Кремль раздумывает над тем, чтобы не прекращать переговоры ни с Украиной в нормандском формате, ни с Западом в том формате, в котором они сейчас общаются, а наращивать напряженность. Как они думают, усиливать переговорные позиции.

Со стороны цивилизованного мира ни для кого уже не секрет, что там воюет российская армия. То есть, это заявление ни о чем, как и для Запада, так и для Украины. Все об этом знают. Уже пришлось и французам, и немцам признать, что там армия РФ, что это не "гражданская война", что это вторжение с 2014 года. И российское оружие там находится также с 2014 года,

– подчеркнул Бурковский.

Петр Бурковский / Фото Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

"Отступления не будет"

На Западе некого поразить тем, что Россия кого-то там будет вооружать, потому что она и так вооружает свою собственную армию. К примеру, аналитик припомнил решение суда города Ростов-на-Дону, которое появилось, а затем исчезло.

Говорится, в частности, о раскрытии информации о поставках продовольствия военным РФ на оккупированных территориях Донбасса. Согласно материалам суда, российским военным, которые были на позициях боевиков, раз в две недели отправляли 1 300 тонн продовольствия из Ростовской области. Поставки происходили по крайней мере в 2018 и 2019 годах.

Поэтому Россия пытается играть в повышение ставок. Здесь возникает интересный вопрос, какие силы и средства Россия раздумывает поставить на Донбасс? Это трудный вопрос и для России в том числе. Почему? Очень плохое время выбрано для этой инициативы. В Украину приезжает премьер-министр Нидерландов. Не будем забывать, что это страна, правительство которой выступает стороной обвинения по делу о сбитии MH17,

– отметил специалист.

Он добавил, что Boeing сбили российской советской ракетой из "Бука", который был переправлен из России в Украину. По словам эксперта, это может быть воспринято так, что Россия пытается откровенно шантажировать силой европейцев, когда заявляет, что будет вооружать боевиков.

Россия таким образом тестирует реакцию Запада и хочет заставить его прекратить вооруженную поддержку Украины. Однако, по мнению аналитика, россияне ошибаются. Ведь если в Кремле публично скажут о поддержке или наращивании сил своих регулярных войск на Донбассе, у Украины откроется еще больше опций.

Каждым своим шагом Россия только ухудшает свое положение. Они думают, что им уступят, но, по моей экспертной оценке, отступления не будет,

– уверен Бурковский.

Эксперт убежден, что каждым шагом РФ ухудшает свое положение / Фото Getty Images

"Дестабилизация и часть гибридной войны"

Политолог Максим Джигун уверен, что Россия этим обращением пытается выполнить несколько функций. Во-первых – продолжать дестабилизацию в Украине. Это обращение к Путину – часть гибридной войны. По мнению эксперта, не факт, что это закончится легальными поставками, но в виде информационного расшатывания внутри Украины это играет активную роль.

Война с танками, с переходом линии разграничения – это одна история. А пропаганда и информационная война ничем не опаснее. Она имеет также последствия, например, в плане экономическом для нашей страны. На фоне подобной информации в обществе формируется хаос, общество становится дезориентировано, появляются панические настроения. Украинцы начинают думать, если оружие передают на оккупированные территории, то значит готовятся к чему-то. Это как триггер и сигнал, что все очень серьезно. Максим Джигун Политолог

Поэтому с пропагандистской точки зрения, это был шаг для дестабилизации ситуации в Украине. Во-вторых, в Кремле хотят легализовать самопровозглашенные "республики". Политолог вспомнил, что это уже не первая история, когда РФ взаимодействовала с этими псевдореспубликами.

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Ведь появлялась информация и о том, что нужно включить эти временно оккупированные территории в российскую экономическую систему, разрешить так называемым компаниям в ОРДЛО участвовать в российских тендерах, поставлять уголь и различные энергоносители на территорию России, чтобы "оживить климат и улучшить экономическую ситуацию" в этих оккупированных регионах.

Сейчас – это ничто иное как продолжение такой истории. Лидеры и главари этих квазиреспублик, идейные люди, которые там остались жить, нуждаются в понимании, что о них не забывают и что они нужны РФ. Хотя о них и не упоминали,

– отметил эксперт.

Максим Джигун / Фото из фейсбука эксперта

В-третьих, если Путин будет решаться на начало более активных военных действий, такое обращение ускоряет возможность поставки оружия. Стоит понимать, подчеркнул политолог, что как бы российская пропаганда не пыталась рассказать, что "это все ополченцы", они с шахт не выкопали то оружие и не начали сами танки там скручивать. То есть, это все российская техника, которая завозится в ОРДЛО стабильно.

На случай каких-либо провокаций, которые явно готовятся на территории Украины, чтобы легализовать ввоз этого военного оружия, в Кремле готовят плацдарм, чтобы это решение было быстрым и не нужно было еще раз объяснять обществу, почему туда (24 канал – на Восток Украины) идет оружие,

– рассказал Джигун.

По его мнению, по состоянию на сегодня у Путина понимания по поводу того, каковы будут его дальнейшие шаги, нет. Он ожидает и рассчитывает на ситуацию, на случай, на то, как будут вестись оппоненты и другие государства, включая Соединенные Штаты. Однако, прорабатывают все возможные варианты. Поэтому Украина пока живет в сценарии, который пишется в реальном времени, и предсказать, что будет дальше – довольно сложно.

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