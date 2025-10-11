Увечері 11 жовтня у Бєлгороді пролунали сильні вибухи. Як стверджують місцеві жителі, під ударом опинилася теплоелектростанція "Луч".

Незадовго до 19:00 у Бєлгородській області була оголошена ракетна небезпека. Згодом в обласному центрі прогриміли сильні вибухи. Тривога тривала лише кілька хвилин. Після відбою над Бєлгородським районом здіймався дим, передає 24 Канал із посиланням на "Пепел".

Що відомо про вибухи у Бєлгороді?

Телеграм-канали зазначають, що у Бєлгороді атакована ТЕЦ "Луч" із ЗРК HIMARS. Також місцеві жителі пишуть про перебої зі світлом.

Росіяни у Бєлгороді припускають, що під ударом перебуває "Луч" і вже "прощаються" зі світлом: дивіться відео

Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео

Як на "прильоти" реагують росіяни: відео містить нецензурну лексику

В Бєлгороді страждає від ударів ТЕЦ, пишуть росіяни. Все через Путіна,

– прокоментував події у Росії керівник Центру протидезінформації Андрій Коваленко.

Водночас губернатор Бєлгородської області Гладков не підтвердив удар по території ТЕЦ. Він зазначив, що сили ППО у Бєлгороді та на його околицях збили ворожі ракети. Постраждалих немає.

Внаслідок падіння уламків у Бєлгороді нібито спалахнуло сміття. Пожежу гасять рятувальники. У комерційному об'єкті вибиті вікна, посічені покрівля та фасад. Пошкоджено дві машини. У селі Таврове Білгородського району посічено кузов легкового автомобіля, у селищі Дубове у приватному будинку пробито покрівлю.

Хоча Гладков не визнав удар по ТЕЦ, він попередив мешканців області про можливі короткочасні віялові відключення електроенергії після останнього обстрілу.

Місцеві повідомляють, що вуличне освітлення відключилося на вулиці Щорса. У магазинах і будинках світло є.

Зверніть увагу! Саме на вулиці Щорса розташована ТЕЦ "Луч".

У Бєлгороді зникло світло: дивіться відео

Нагадаємо, що з кінця вересня ТЕЦ "Луч" кілька разів опинялася під ударами. На Бєлгородщині був блекаут. Люди сиділи без світла та води.

Що відомо про останні вибухи у Росії?