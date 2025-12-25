Міністерка культури Тетяна Бережна на Різдво народила доньку

Міністерка культури України Тетяна Бережна народила донечку. Ця подія збіглася з датою Різдва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Бережної в Instagram.

Дивіться також Була заступницею Свириденко: що відомо про Тетяну Бережну, яка очолила Мінкульт

Що відомо про народження донечки у Тетяни Бережної?

У міністерки культури України Тетяни Бережної на Різдво народилася донечка.

Моє найщасливіше Різдво. Дякую, донечко, що обрала саме нашу сімʼю. Будемо робити все для того, щоб ти зростала у вільній, незалежній, щасливій Україні,

– написала Бережна.



Фото, яким поділилася Бережна / Instagram

Тетяну Бережну призначили міністеркою культури нещодавно