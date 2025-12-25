Міністерка культури Тетяна Бережна на Різдво народила доньку
- Міністерка культури України Тетяна Бережна народила доньку на Різдво.
- Бережна висловила подяку доньці за вибір їхньої сім'ї у своєму дописі в Instagram.
Міністерка культури України Тетяна Бережна народила донечку. Ця подія збіглася з датою Різдва.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Бережної в Instagram.
Дивіться також Була заступницею Свириденко: що відомо про Тетяну Бережну, яка очолила Мінкульт
Що відомо про народження донечки у Тетяни Бережної?
У міністерки культури України Тетяни Бережної на Різдво народилася донечка.
Моє найщасливіше Різдво. Дякую, донечко, що обрала саме нашу сімʼю. Будемо робити все для того, щоб ти зростала у вільній, незалежній, щасливій Україні,
– написала Бережна.
Фото, яким поділилася Бережна / Instagram
Тетяну Бережну призначили міністеркою культури нещодавно
Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду Віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики України 21 жовтня.
Парламент підтримав подання Прем'єр-міністра Юлії Свириденко щодо цього призначення.