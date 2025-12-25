Укр Рус
25 грудня, 17:27
Міністерка культури Тетяна Бережна на Різдво народила доньку

Сергій Попович
Основні тези
  • Міністерка культури України Тетяна Бережна народила доньку на Різдво.
  • Бережна висловила подяку доньці за вибір їхньої сім'ї у своєму дописі в Instagram.

Міністерка культури України Тетяна Бережна народила донечку. Ця подія збіглася з датою Різдва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Бережної в Instagram.

Що відомо про народження донечки у Тетяни Бережної?

У міністерки культури України Тетяни Бережної на Різдво народилася донечка.

Моє найщасливіше Різдво. Дякую, донечко, що обрала саме нашу сімʼю. Будемо робити все для того, щоб ти зростала у вільній, незалежній, щасливій Україні, 
– написала Бережна.


Фото, яким поділилася Бережна / Instagram

Тетяну Бережну призначили міністеркою культури нещодавно

  • Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду Віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики України 21 жовтня.

  • Парламент підтримав подання Прем'єр-міністра Юлії Свириденко щодо цього призначення.