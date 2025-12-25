Министр культуры Татьяна Бережная на Рождество родила дочь

Министр культуры Украины Татьяна Бережная родила дочь. Это событие совпало с датой Рождества.

Бережная сообщила об этом в Instagram.

Что известно о рождении дочери у Татьяны Бережной?

У министра культуры Украины Татьяны Бережной на Рождество родилась дочь.

Мое самое счастливое Рождество. Спасибо, доченька, что выбрала именно нашу семью. Будем делать все для того, чтобы ты росла в свободной, независимой, счастливой Украине,

– написала Бережная.



Фото, которым поделилась Бережная / Instagram

Татьяну Бережную назначили министром культуры недавно