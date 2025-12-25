Укр Рус
Министр культуры Татьяна Бережная на Рождество родила дочь
25 декабря, 17:27
Министр культуры Татьяна Бережная на Рождество родила дочь

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Министр культуры Украины Татьяна Бережная родила дочь на Рождество.
  • Бережная выразила благодарность дочери за выбор их семьи в своей заметке в Instagram.

Министр культуры Украины Татьяна Бережная родила дочь. Это событие совпало с датой Рождества.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Бережной в Instagram.

Что известно о рождении дочери у Татьяны Бережной?

У министра культуры Украины Татьяны Бережной на Рождество родилась дочь.

Мое самое счастливое Рождество. Спасибо, доченька, что выбрала именно нашу семью. Будем делать все для того, чтобы ты росла в свободной, независимой, счастливой Украине,
– написала Бережная.


Фото, которым поделилась Бережная / Instagram

Татьяну Бережную назначили министром культуры недавно

  • Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность Вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины 21 октября.

  • Парламент поддержал представление Премьер-министра Юлии Свириденко относительно этого назначения.