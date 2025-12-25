Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Бережной в Instagram.
Что известно о рождении дочери у Татьяны Бережной?
У министра культуры Украины Татьяны Бережной на Рождество родилась дочь.
Мое самое счастливое Рождество. Спасибо, доченька, что выбрала именно нашу семью. Будем делать все для того, чтобы ты росла в свободной, независимой, счастливой Украине,
– написала Бережная.
Фото, которым поделилась Бережная / Instagram
Татьяну Бережную назначили министром культуры недавно
Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность Вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины 21 октября.
Парламент поддержал представление Премьер-министра Юлии Свириденко относительно этого назначения.