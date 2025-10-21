36-летняя Татьяна Бережная имеет более 10 лет стажа в адвокатской деятельности. Что известно о жизненном пути чиновницы, в частности образовании и трудовой деятельности, – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Татьяна Бережная рассказала цены своего наряда: сколько стоит образ заместителя Министра экономики

Что известно о Татьяне Бережной?

Татьяна Бережная родилась 9 января 1989 года в городе Рогатин Ивано-Франковской области.

Высшее образование получила в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Степень бакалавра получила по направлению подготовки "Право" а магистра – по специальности "Правоведение". Кроме того, она:

проходила стажировку в Парламенте Канады как стипендиат Канадско-украинской парламентской программы (CUPP);

училась в Украинской школе политических студий, в Аспен Институт Киев на программе "Ценности и общество" и Киевской школе экономики по направлению "Специалист по вопросам взаимодействия с властью (GR)".

училась в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE) по программе в рамках LSE IDEAS: A Global System in Transition and Ukraine's Reconstruction (Глобальная система в переходном состоянии и восстановление Украины).

закончила программу Школы Стратегического Архитектора при Киево-Могилянской Бизнес-Школе (KMBS), получив квалификацию по направлению "Управление и администрирование".

Интересно! Татьяна Бережная входит в топ-10 самых эффективных госслужащих и политиков с опытом юридической практики по версии исследования Юридической Газеты "Лидеры практик – 2025".



Министр культуры Украины Татьяна Бережная / Фото Facebook/Tetyana Berezhna

Татьяна Бережная имеет более 10 лет стажа в адвокатской деятельности. С 2011 года работала в Адвокатском объединении "Юридическая фирма "Василь Кисиль и Партнеры", а в 2017 году получила свидетельство на право на занятие адвокатской деятельностью.

Получила ряд наград за свою профессиональную деятельность:

В 2017–2021 годах Международный юридический справочник Chambers Europe включил ее в перечень рекомендованных юристов Украины в сфере налогообложения, в частности в налоговых спорах.

В 2018–2021 годах получила награду Международного рейтинга Legal 500 в сфере налогообложения.

В 2021–2022 годах ресурс Best Lawyers включил ее в перечень ведущих юристов Украины в сфере налогообложения.



Министр культуры Украины Татьяна Бережная / Фото Facebook/Tetyana Berezhna

С 17 июня 2022 года по 28 июля 2025 года Татьяна Бережная была заместителем Министра экономики Украины.

После она фактически возглавила Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины как временная исполняющая обязанности министра.

Заметьте! Тогда Свириденко представила Татьяну Бережную как "опытного управленца с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами".

Уже 21 октября 2025 года Татьяну Бережную назначили на должность Вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины – Министра культуры Украины.

Главная задача – обеспечить надлежащее финансирование украинской культуры в условиях войны. Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы,

– заявили в Правительстве.

К слову, Татьяна Бережная также стала Генеральным комиссаром от Украины на ЭКСПО 2025 в Осаке, Япония. Она ответственна за представление Украины и реализацию национального павильона.