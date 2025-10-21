36-річна Тетяна Бережна має понад 10 років стажу в адвокатській діяльності. Що відомо про життєвий шлях посадовиці, зокрема освіту й трудову діяльність, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про Тетяну Бережну?

Тетяна Бережна народилася 9 січня 1989 року в місті Рогатин Івано-Франківської області.

Вищу освіту здобула в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Ступінь бакалавра отримала за напрямом підготовки "Право" а магістра – за спеціальністю "Правознавство". Окрім того, вона:

проходила стажування у Парламенті Канади як стипендіатка Канадсько-української парламентської програми (CUPP);

навчалася в Українській школі політичних студій, в Аспен Інститут Київ на програмі "Цінності і суспільство" та Київській школі економіки за напрямком "Фахівець з питань взаємодії з владою (GR)".

навчалася в Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE) за програмою в межах LSE IDEAS: A Global System in Transition and Ukraine's Reconstruction (Глобальна система в перехідному стані та відбудова України).

закінчила програму Школи Стратегічного Архітектора при Києво-Могилянській Бізнес-Школі (KMBS), здобувши кваліфікацію за напрямом "Управління та адміністрування".

Цікаво! Тетяна Бережна входить до топ-10 найефективніших держслужбовців та політиків з досвідом юридичної практики за версією дослідження Юридичної Газети "Лідери практик – 2025".



Міністр культури України Тетяна Бережна / Фото Facebook/Tetyana Berezhna

Тетяна Бережна має понад 10 років стажу в адвокатській діяльності. З 2011 року працювала в Адвокатському об'єднанні "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери", а у 2017 році отримала свідоцтво на право на зайняття адвокатською діяльністю.

Одержала низку відзнак за свою професійну діяльність:

У 2017–2021 роках Міжнародний юридичний довідник Chambers Europe включив її до переліку рекомендованих юристів України у сфері оподаткування, зокрема в податкових спорах.

У 2018–2021 роках отримала відзнаку Міжнародного рейтингу Legal 500 у сфері оподаткування.

У 2021–2022 роках ресурс Best Lawyers включив її до переліку провідних юристів України у сфері оподаткування.



Міністр культури України Тетяна Бережна / Фото Facebook/Tetyana Berezhna

З 17 червня 2022 року по 28 липня 2025 року Тетяна Бережна була заступницею Міністра економіки України.

Опісля вона фактично очолила Міністра культури та стратегічних комунікацій України як тимчасова виконувачка обов'язків міністра.

Зауважте! Тоді Свириденко представила Тетяну Бережну як "досвідчену управлінку з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами".

Уже 21 жовтня 2025 року Тетяну Бережну призначили на посаду Віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики України – Міністра культури України.

Головне завдання – забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни. Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси,

– заявили в Уряді.

До слова, Тетяна Бережна також стала Генеральною комісаркою від України на ЕКСПО 2025 в Осаці, Японія. Вона відповідальна за представлення України та реалізацію національного павільйону.