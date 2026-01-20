Тисячі багатоповерхівок у Києві залишилися без тепла після нової атаки, Лівий берег – без води

Росія продовжує атакувати Україну. Цього разу під ударом опинився Київ.

Після атаки на столицю без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Яка ситуація в Києві?

За даними Кличка, майже 80 відсотків будинків, у яких зникло світло, це будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. На вечір 19 січня з 6 тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня.

Окрім цього, Лівий берег внаслідок нічної атаки поки без водопостачання. Проте комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян.