Казахстан і Токаєв публічно ніколи не стануть противниками Росії, – політолог

В Казахстані відбулися президентські вибори, на яких чинний очільник країни Касим-Жомарт Токаєв очікувано отримав 85,52%. В перших своїх заявах після виборів він пообіцяв реформувати Казахстан. Щодо ставлення до Росії новобраний президент буде зберігати багатовекторну політику.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він зазначив, що Токаєв у своїй публічній риториці ніколи не буде противником Путіна. Казахстан і Росію пов'язує протяжний кордон, який об'єднує дві країни, а також членство Казахстану в ОДКБ.

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Багатовекторність політики

Політолог вважає, що протягом 7 років наступної каденції Токаєв ймовірно не буде рухатись у фарватері Росії та мовчазно сприймати й тлумачити всі побажання Москви.

Становище, яке сьогодні займає Казахстан дозволяє президенту публічно говорити про багатовекторність своєї політики,

– наголошує Вігірінський.

На його думку, ця багатовекторність виражається у диверсифікованості економіки Казахстану: Токаєву не треба робити вибір чи торгувати з Росією, чи з країнами Заходу, чи з Китаєм.

"Саме Казахстан отримав вигоду від санкційної політики ЄС, спрямованої на Російську Федерацію. 50 міжнародних компаній, щоб уникнути обмежень, які існують у Росії, перенесли своє виробництво на територію Казахстану", – розповів Вігірінський.

Ключовий маршрут постачання товарів

За його словами, Казахстан не зможе розірвати відносини з Росією ще й тому, що переважна кількість озброєння надходить до країни саме з Російської Федерації.

Приблизно 80% бюджету на оборону Казахстан витрачає на закупівлю озброєння у Москви. Малоймовірно, що Токаєв зможе повністю переозброїти свою армію, відмовившись від зброї виробництва Росії,

– зазначив співрозмовник.

Він наголосив, що водночас Казахстан розглядається, як один з ключових маршрутів постачання товарів між Сходом та глобальним Заходом у межах одного шляху проєкту Китаю. Логістичне розташування країни дозволяє їй бути рівновіддаленою і водночас рівнонаближеною і до Європи, і до Китаю в межах континенту.

"Казахстан є не тільки експортером нафти, але й потенційно значним постачальником рідкоземельних металів. А вони є майбутнім "зеленої енергетики", – наголосив політолог.

Він розповів, що в кожний з цих проєктів Токаєв запрошує іноземних інвесторів як з Японії, так і з Німеччини, Франції та інших країн.

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Багатовекторність – це наша нова реальність

"Багатовекторність політики властива переважній більшості країн, які мають певне регіональне становище, але водночас вони розуміють, що не хочуть розривати відносини у межах двох полюсів, які сформувалися, – Китай і умовний Західний світ на чолі із США", – вважає Вігірінський.

Він зазначив, що українська стратегія по ставленню до кожної з цих регіональних країн повинна бути приблизно симетричною. Президент України Володимир Зеленський теж наголошував, що наявність відносин з Росією не повинна бути для нас перешкодою у певних комунікаціях чи взаємодіях з тою чи іншою країною.

Політолог вважає, що це стосується і Китаю з його нейтральною позицією, і Казахстану, який підтримує відносини з Російською Федерацією. Водночас ставлення Токаєва до війни на території України таке, що він не визнає новоутворення, які Росія незаконно через псевдореферендуми анексувала і намагається нав'язати Казахстану.

Багатовекторність – це наша нова реальність на декілька оглядних десятиліть, які нас очікують у світовій історії,

– наголосив Андрій Вігірінський.

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