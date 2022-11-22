Казахстан и Токаев публично никогда не станут противниками России, – политолог

В Казахстане прошли президентские выборы, на которых действующий глава страны Касим-Жомарт Токаев ожидаемо получил 85,52%. В своих первых заявлениях после выборов он пообещал реформировать Казахстан. Что касается отношений с Россией, то новоизбранный президент будет сохранять многовекторную политику.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что Токаев в своей публичной риторике никогда не станет противником Путина. Казахстан и Россию связывает протяженная граница, объединяющая две страны, а также членство Казахстана в ОДКБ.

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Многовекторность политики

Политолог считает, что в течение 7 лет следующей своей каденции Токаев, вероятно, не будет двигаться в фарватере России и молчаливо воспринимать и толковать все пожелания Москвы.

Положение, которое сегодня занимает Казахстан, позволяет президенту публично говорить о многовекторности своей политики.

– подчеркивает Вигиринский.

По его мнению, эта многовекторность выражается в диверсификации экономики Казахстана: Токаеву не нужно делать выбор или торговать с Россией, или со странами Запада, или с Китаем.

"Именно Казахстан получил выгоду от санкционной политики ЕС, направленной на Российскую Федерацию. 50 международных компаний во избежание ограничений, существующих в России, перенесли свое производство на территорию Казахстана", - рассказал Вигиринский.

Ключевой маршрут поставки товаров

По его словам, Казахстан не сможет разорвать отношения с Россией еще и потому, что подавляющее количество вооружения поступает в страну именно из Российской Федерации.

Приблизительно 80% бюджета на оборону Казахстан тратит на закупку вооружения у Москвы. Маловероятно, что Токаев сможет полностью перевооружить свою армию, отказавшись от оружия производства России.

– отметил собеседник.

Он подчеркнул, что в то же время Казахстан рассматривается как один из ключевых маршрутов поставок товаров между Востоком и глобальным Западом в рамках одного пути проекта Китая. Логистическое расположение страны позволяет ему быть равноудаленным и одновременно равноприближенным и к Европе, и к Китаю в пределах континента.

"Казахстан является не только экспортером нефти, но и потенциально значительным поставщиком редкоземельных металлов. А они - будущее "зеленой энергетики", - подчеркнул политолог.

Он рассказал, что в каждый из этих проектов Токаев приглашает иностранных инвесторов как из Японии, так и из Германии, Франции и других стран.

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Многовекторность – это наша новая реальность

"Многовекторность политики свойственна подавляющему большинству стран, имеющих определенное региональное положение, но в то же время они понимают, что не хотят разрывать отношения в пределах двух сформировавшихся полюсов – Китай и условный Западный мир во главе с США", – считает Вигиринский.

Он отметил, что украинская стратегия по отношению к каждой из этих региональных стран должна быть примерно симметричной. Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что наличие отношений с Россией не должно быть для нас препятствием в определенных коммуникациях или взаимодействиях с той или иной страной.

Политолог считает, что это касается и Китая с его нейтральной позицией, и Казахстана, поддерживающего отношения с Российской Федерацией. В то же время отношение Токаева к войне на территории Украины таково, что он не признает новообразования, которые Россия незаконно из-за псевдореферендума аннексировала и пытается навязать Казахстану.

Многовекторность – это наша новая реальность на несколько ближайших десятилетий, которые нас ожидают в мировой истории.

– подчеркнул Андрей Вигиринский.

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