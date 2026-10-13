Священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук уже высказался по этому вопросу в своем тиктоке. Подробнее – в материале 24 Канала.

Можно ли называть ребенка именем, которого нет в церковном календаре

Многие люди путают два совершенно разных духовных понятия. Священник ПЦУ Юлиан Тимчук объяснил, что ангел-хранитель и небесный покровитель играют разные роли в жизни верующего. Небесным покровителем становится тот святой, в честь которого родители называют младенца. Ангел-хранитель же – это отдельный бесплотный дух, который сопровождает человека на его жизненном пути независимо от наличия имени в церковном календаре.

Чтобы глубже понять этот процесс, стоит обратиться к истории религии. В первые века существования христианства у церкви еще не было такого большого количества святых. Тогда семьи называли своих детей по-разному, однако каждый крещеный все равно получал своего ангела-хранителя.

Отец Юлиан подчеркнул, что духовный защитник дается человеку исключительно во время Таинства Крещения. Когда ребенок или уже взрослый человек принимает крещение, священнослужитель читает специальную молитву. В этот момент он просит Господа даровать новому члену церкви личного ангела-хранителя.

Таким образом, отсутствие имени в святцах ни в коем случае не лишает человека божественной опеки. Если же вы выбираете для сына или дочери имя из церковного календаря, который насчитывает сотни христианских имен, малыш просто получает двойную духовную поддержку. В таком случае ребенка будут оберегать одновременно и ангел-хранитель, и святой небесный покровитель. Главным условием для получения ангела остается именно факт крещения, а не соответствие имени определенным традиционным спискам.

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