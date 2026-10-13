Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму тіктоці вже висловився щодо цього питання. Читайте більше – у матеріалі 24 Каналу.

Чи можна називати дитину іменем, якого немає у церковному календарі

Багато людей плутають два абсолютно різні духовні поняття. Священник ПЦУ Юліан Тимчук пояснив, що ангел-охоронець та небесний покровитель виконують різні ролі у житті вірянина. Небесним покровителем стає той святий, на честь якого батьки називають немовля. Натомість ангел-охоронець є окремим безтілесним духом, який супроводжує людину на її життєвому шляху незалежно від наявності імені у церковному календарі.

Щоб зрозуміти цей процес глибше, варто звернутися до історії релігії. У перші століття існування християнства церква ще не мала такої великої кількості святих. Тоді родини називали своїх нащадків дуже по-різному, однак кожен охрещений все одно отримував свого ангела-охоронця.

Отець Юліан наголосив, що духовний захисник дається людині виключно під час Таїнства Хрещення. Коли дитина або вже доросла людина приймає хрещення, священнослужитель читає спеціальну молитву. У цей момент він просить Господа надати новому члену церкви особистого ангела-охоронця.

Отже, відсутність імені у святцях жодним чином не позбавляє людину божественної опіки. Якщо ж ви обираєте для сина чи доньки ім'я з церковного календаря, який налічує сотні християнських імен, малюк просто отримує подвійний духовний супровід. У такому разі дитину оберігатимуть одночасно і ангел-охоронець, і святий небесний покровитель. Головною умовою для отримання ангела залишається саме факт хрещення, а не відповідність імені певним традиційним спискам.

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