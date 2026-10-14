В традиционном быту украинцев сундук был важным предметом домашнего обихода. В нем хранили праздничную одежду, рушники, полотно и другие ценные вещи. Особое значение сундук приобретал во время подготовки к свадьбе, ведь в нем хранили приданое невесты.

Внутри сундука могло быть небольшое отделение – прискринок, где хранили мелкие ценные вещи. На Слобожанщине исследователи зафиксировали и интересный обычай: в прискринке хранили детский пупчик – остаток пуповины, который отпадал после рождения младенца.

Обряд с пупчиком в 7 лет

Пупок не выбрасывали, а оставляли завязанным до определенного времени. Когда ребенку исполнялось семь лет и он должен был идти в школу, ему предлагали развязать пупчик. По народному поверью, если малыш быстро справится с заданием, то будет умным.

Почему для этого выбрали именно семь лет? Этнографы говорят, что это связано именно с началом школьного обучения, однако в древности число семь могло иметь и символическое значение в народных представлениях.



Сундук для хранения важных вещей / Фото Музея архитектуры и быта Украины

Что еще хранили в старинных сундуках

Сундук в украинском доме был не просто местом для хранения вещей. Он сам по себе мог быть семейной ценностью, которую передавали из поколения в поколение. В нем хранили одежду, рушники, домашний текстиль и другие вещи, которые готовили к свадьбе.

В некоторых местностях сундуки украшали росписью или металлическими элементами. Их отделка могла свидетельствовать о мастерстве ремесленника и достатке хозяев.

Обычай хранения детского пупка показывает, что сундук мог иметь и неожиданное предназначение. В народных представлениях даже такая маленькая вещь становилась частью обряда, связанного с будущим ребенка.

В древности у наших предков было немало интересных и порой странных обрядов. Например, ранее 24 Канал писал про обряд "запекания" ребенка.