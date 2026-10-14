У традиційному побуті українців скриня була важливим предметом домашнього вжитку. У ній тримали святковий одяг, рушники, полотно та інші цінні речі. Особливої ваги скриня набувала під час підготовки до весілля, адже в ній зберігали придане нареченої.

Усередині скрині могло бути невелике відділення – прискринок, де тримали дрібні цінні речі. На Слобожанщині дослідники зафіксували й цікавий звичай: у прискринку зберігали дитячий пупчик – залишок пуповини, який відпадав після народження немовляти.

Обряд з пупчиком у 7 років

Пупчик не викидали, а залишали зав’язаним до певного часу. Коли дитині виповнювалося сім років і вона мала йти до школи, їй пропонували розв’язати пупчик. За народним повір’ям, якщо малюк швидко впорається із завданням, то буде розумним.

Чому для цього обрали саме сім років? Етнографи кажуть, що це пов’язано саме із початком шкільного навчання, проте в давнину число сім могло мати й символічне значення в народних уявленнях.



Скриня для зберігання важливих речей / Фото Музею архітектури та побуту України

Що ще зберігали у старовинних скринях

Скриня в українській хаті була не просто місцем для зберігання речей. Вона сама могла бути родинною цінністю, яку передавали між поколіннями. У ній тримали одяг, рушники, домашній текстиль та інші речі, які готували до весілля.

У деяких місцевостях скрині прикрашали розписом або металевими елементами. Їхнє оздоблення могло свідчити про майстерність ремісника й достаток господарів.

Звичай зі збереженням дитячого пупчика показує, що скриня могла мати й несподіване призначення. У народних уявленнях навіть така маленька річ ставала частиною обряду, пов’язаного з майбутнім дитини.

У давнину у наших предків було чимало цікавих та часом дивних обрядів. Наприклад, раніше 24 Канал писав про обряд "запікання" дитини.