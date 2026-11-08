Молитвы в день Михаила 8 ноября: какие слова обращают к архистратигу

Архистратиг Михаил в христианской традиции считается начальником небесного воинства. В день его чествования в храмах звучат особые богослужебные песнопения. Некоторые из них можно прочитать и дома – в частности, тропарь, кондак и величания праздника.

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Тропарь на день Михаила

Тропарь – это короткое церковное песнопение, в котором раскрывается смысл праздника или прославляется святой. В тропаре Собора архистратига Михаила верующие просят небесные силы оберегать их от бед и заступаться за них перед Богом.

"Архистратиги небесных воинств, всегда молим вас мы, недостойные, чтобы своими молитвами вы оберегали нас покровом крыльев вашей духовной славы, охраняя нас, что ревностно прибегаем к вам и взываем: избавьте нас от бед, как начальники Небесных Сил".

Кондак архистратигу Михаилу

Кондак – еще одно богослужебное песнопение, которое кратко передает духовное содержание праздника. В этом тексте архистратигов называют служителями Божьей славы, наставниками людей и просят их молиться обо всем полезном для верующих.

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"Архистратиги Божьи, служители божественной славы, начальники ангелов и наставники людей, просите для нас полезного и большой милости – как бесплотные архистратиги".

Какие молитвы читают в день Михаила 8 ноября / Magnific

Величание на праздник архистратига Михаила

Величание – короткое торжественное песнопение, которым прославляют святого или событие церковного календаря. В праздник 8 ноября величают архистратига Михаила и небесные силы, прославляющие Господа.

"Величаем тебя, святой архистратиг Божий Михаил, и все воинства херувимов и серафимов, прославляющие Господа".

Эти тексты относятся к богослужебной традиции праздника. Их можно прочитать дома, обращаясь к Богу и прося небесного заступничества. Также в день Михаила существуют определенные запреты, о которых верующим стоит знать.