Молитви на Михайлів день 8 листопада: які слова звертають до архистратига

Архистратиг Михаїл у християнській традиції вважається начальником небесного воїнства. У день його вшанування в храмах звучать особливі богослужбові піснеспіви. Деякі з них можна прочитати й удома – зокрема тропар, кондак і величання свята.

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Тропар на Михайлів день

Тропар – це короткий церковний піснеспів, у якому розкривається зміст свята або прославляється святий. У тропарі Собору архистратига Михаїла віряни просять небесні сили оберігати їх від бід і заступатися за них перед Богом.

"Небесних воїнств архистратиги, завжди молимо вас ми, недостойні, щоб своїми молитвами ви оберігали нас покровом крил духовної вашої слави, охороняючи нас, що ревно припадаємо до вас і взиваємо: від бід визволіть нас, як чиноначальники Небесних Сил".

Кондак до архистратига Михаїла

Кондак – ще один богослужбовий піснеспів, який стисло передає духовний зміст свята. У цьому тексті архистратигів називають служителями Божої слави, наставниками людей і просять їх молитися про все корисне для вірян.

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"Архистратиги Божі, служителі божественної слави, ангелів начальники і людей наставники, корисного для нас просіть і великої милости – як безплотних архистратиги".

Які є молитви на Михайлів день 8 листопада / Magnific

Величання на свято архистратига Михаїла

Величання – короткий урочистий піснеспів, яким прославляють святого або подію церковного календаря. На свято 8 листопада величають архистратига Михаїла та небесні сили, які прославляють Господа.

"Величаємо тебе, святий архистратиже Божий Михаїле, і всі воїнства херувимів і серафимів, що прославляють Господа".

Ці тексти належать до богослужбової традиції свята. Їх можна прочитати вдома, звертаючись до Бога та просячи небесного заступництва. Також на Михайлів день існують певні заборони, про які вірянам варто знати.