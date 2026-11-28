Сегодня миллионы семей зажгут огоньки на окнах в знак вечной памяти и единства поколений. Подробнее об истории этого дня – рассказывает 24 Канал.

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День памяти жертв голодоморов: история и традиции

Четвертая суббота ноября навсегда запечатлелась в украинском календаре как день глубокого национального траура. В 2026 году исполняется 93-я годовщина Голодомора-геноцида. Официальное название этой даты содержит множественное число не случайно, ведь в ХХ веке тоталитарный режим трижды применял против нашего народа оружие искусственного голода.

В этот день граждане вспоминают не только миллионы невинно убитых во время самого масштабного Голодомора 1932 – 1933 годов, который Украина и десятки демократических стран мира официально признали геноцидом. Украинцы также молятся за души жертв массовых искусственных голодов 1921 – 1923 и 1946 – 1947 годов. Советская власть искусственно спровоцировала эти трагедии, чтобы сломить сопротивление крестьянства, подавить национально-освободительное движение и вывезти из Украины зерно для собственных нужд.

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Главной традицией памятного дня остается общенациональная минута молчания, которая начинается ровно в 16:00. В этот момент по всей стране останавливается общественный транспорт, прерывают вещание телеканалы и радиостанции, а люди в городах и селах замирают в тишине, чтобы почтить память замученных предков. Сразу после минуты молчания стартует всемирная акция "Зажги свечу памяти".

Символы Голодомора / Коллаж 24 Канала

Украинцы дома и в разных уголках мира ставят на подоконник зажженную свечу, чей тихий огонек символизирует тепло человеческих душ и несокрушимость исторической памяти.

В то же время люди приходят к мемориалам и памятным знакам в своих общинах, несут туда цветы, лампадки, калину, горшки с зерном и пшеничные колоски в качестве напоминания о позорном "законе о пяти колосках".

В храмах всех конфессий в этот день проводят панихиды, а в семьях пересказывают воспоминания старших поколений, чтобы правда о преступлениях прошлого никогда не стерлась.

Когда еще будут траурные дни в Украине в 2026 году – читайте подробнее в нашем материале.