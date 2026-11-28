Нині мільйони родин запалять вогники на вікнах на знак вічної шани та єдності поколінь. Детальніше про історію цього дня – розповідає 24 Канал.

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День пам'яті жертв голодоморів: історія та традиції

Четверта субота листопада назавжди закарбувалася в українському календарі як день глибокої національної скорботи. У 2026 році минають 93-ті роковини Голодомору-геноциду. Офіційна назва цієї дати містить множину не випадково, адже у ХХ столітті тоталітарний режим тричі застосовував проти нашого народу зброю штучного голоду.

У цей день громадяни згадують не лише мільйони невинно вбитих під час наймасштабнішого Голодомору 1932 – 1933 років, який Україна та десятки демократичних країн світу офіційно визнали геноцидом. Українці також моляться за душі жертв масових штучних голодів 1921 – 1923 та 1946 – 1947 років. Радянська влада штучно створила ці трагедії, аби зламати опір селянства, придушити національно-визвольний рух і забрати з України зерно на власні потреби.

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Головною традицією пам'ятного дня залишається загальнонаціональна хвилина мовчання, яка розпочинається рівно о 16:00 годині. У цей момент по всій країні зупиняється громадський транспорт, переривають мовлення телеканали та радіостанції, а люди в містах і селах завмирають у тиші, щоб віддати шану закатованим предкам. Одразу після хвилини мовчання стартує всесвітня акція "Запали свічку пам'яті".

Символи Голодомору / Колаж 24 Каналу

Українці вдома та в різних куточках світу ставлять на підвіконня запалену свічку, чий тихий вогник символізує тепло людських душ і незламність історичної пам'яті.

Водночас люди приходять до меморіалів і пам'ятних знаків у своїх громадах, несуть туди квіти, лампадки, калину, горщики із зерном та пшеничні колоски як нагадування про ганебний "закон про п'ять колосків".

У храмах усіх конфесій у цей день проводять панахиди, а в родинах переповідають спогади старших поколінь, аби правда про злочини минулого ніколи не стерлася.

Які ще дні будуть траурними в Україні у 2026 році – читайте більше в нашому матеріалі.