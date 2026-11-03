Умершие могут возвращаться к живым: как в давние времена украинцы представляли себе такие встречи

Большинство персонажей украинской демонологии происходят именно от душ умерших. Например, черт неслучайно появляется на перекрестке, где когда-то хоронили самоубийц, или же приходит с вихрем, поднимающимся в момент совершения самоубийства, рассказывает этнологиня Анастасия Кривенко из Института народоведения НАН Украины. Вера в духов, говорит она, тесно связана с верой в существование души, загробную жизнь и способность умерших возвращаться и влиять на судьбы живых.

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Если покойник приходил, люди часто верили, что он делает это с одной целью – забрать живого человека с собой на тот свет. Особенно опасными считали покойников, которые покончили с собой, ведь к этому страшному греху, как верили, человека подталкивает сам нечистый– рассказывает Кривенко.

Впрочем, согласно народным представлениям, любой человек, не доживший или переживший свой век, мог наведываться из того мира. Например, умершие некрещеные дети, незамужние девушки или неженатые юноши становились потерчатами, русалками, мавками, нявками и другими демоническими существами.

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Призвать покойного могли и сами живые своей чрезмерной тоской. Особенно опасным был перелесник – злой дух, который часто принимал облик умершего мужа и появлялся перед женщиной, безутешно плакавшей по любимому– говорит этнологиня.

Украинцы верили в возвращение душ умерших / Magnific

Возвращаться из мира умерших заставляли и оставленные в этом мире незавершенные дела, забытые личные вещи или несоблюдение погребальных обрядов. Часто покойники во сне требовали, чтобы им передали какую-то личную вещь (элемент одежды, обувь, очки, трость и т. п.). Тогда родственники клали этот предмет в гроб другому покойнику в селе.

Возвращались после смерти и те, кто при жизни был знаком с нечистой силой – ведьмы и колдуны. Считалось, что они могли насылать смертельные эпидемии, непогоду (град, бурю) или длительную засуху.

Приходили, мол, и те покойники, которые перед смертью пообещали родным возвращаться. И их цель не всегда была злая: бывало, души приходили, чтобы заботиться о своих близких и беспокоиться о них– объясняет этнологиня.

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В общем, абсолютно все умершие, даже те, кто прожил праведную жизнь и ушел из жизни в почтенном возрасте, могли возвращаться. А души всех предков специально ждали в гости на определенные праздники и в поминальные дни. В основе таких представлений лежат глубокое почтение и страх перед умершими, ведь украинцы верили, что мертвые продолжают влиять на жизнь родных и после смерти.

С процессией погребения человека в древности было связано немало обрядов. В частности, вам будет интересно узнать, зачем покойному клали в гроб деньги.