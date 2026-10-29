Действительно ли опасно носить одежду умерших: точный ответ священника

Однако католический священник Николай Мишовский на YouTube-канале CREDO опроверг эти распространенные мифы. Священник отметил, что к семейному наследию следует относиться исключительно с уважением, ведь именно семейные реликвии помогают нам хранить светлую память о предках.

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Можно ли носить вещи умерших

Во время общения со зрителями отец Николай Мишовский объяснил, что верующим не стоит испытывать никакого магического страха перед вещами умерших. Если вы чувствуете внутренний дискомфорт, просто не надевайте эту вещь. Впрочем, если рубашка или украшение вам нравятся, то смело носите их, ведь никаких духовных препятствий не существует.

Мишовский также уделил особое внимание вопросу сохранения семейных реликвий. Священник РКЦ искренне радуется, когда современные украинки с гордостью носят старинные вышиванки своих прапрабабушек. Точно так же священник относится к драгоценностям. Если внучка получила бабушкино кольцо, она имеет полное право обратиться к ювелиру и изменить его размер.

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Однако Николай Мишовский посоветовал хранить такие изделия в первоначальном виде и впоследствии передавать своим детям. Драгоценность имеет огромное значение не из-за веса золота, а из-за мощной невидимой связи поколений. Когда родители учат малышей ценить памятные предметы, они воспитывают в них истинное уважение к своему роду.

Единственное, от чего духовник серьезно предостерегает, – это откровенные оккультные практики. Когда некоторые люди намеренно кладут предметы в гроб во время похорон, чтобы потом использовать их для колдовства или магических ритуалов, это превращается в грех. Такие действия не имеют ничего общего с христианством. Зато обычная одежда или любимые серьги родных остаются просто материальными вещами, которые несут в себе лишь тепло семейных воспоминаний.

Священник РКЦ о вещах умерших: смотрите видео онлайн

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