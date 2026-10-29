Чи справді небезпечно носити одяг померлих: точна відповідь священника

Однак католицький священник Микола Мишовський на ютуб-каналі CREDO спростував ці популярні міфи. Отець зазначив, що до родинного спадку варто ставитися виключно з повагою, адже саме сімейні реліквії допомагають нам берегти світлу пам'ять про предків.

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Чи можна носити речі покійників

Під час спілкування з глядачами отець Микола Мишовський пояснив, що вірянам не варто плекати жодного магічного страху перед речами померлих. Якщо ви відчуваєте внутрішній дискомфорт, просто не одягайте цю річ. Втім, якщо сорочка чи прикраса вам подобається, то сміливо носіть її, адже жодних духовних перешкод не існує.

Мишовський також приділив особливу увагу питанню збереження сімейних реліквій. Отець РКЦ щиро радіє, коли сучасні українки з гордістю носять стародавні вишиванки своїх прапрабабусь. Так само отець ставиться до коштовностей. Якщо онука отримала бабусину каблучку, вона має повне право звернутися до ювеліра та змінити її розмір.

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Проте Микола Мишовський порадив берегти такі вироби у первісному вигляді та згодом передавати власним дітям. Коштовність має величезне значення не через вагу золота, а через потужний невидимий зв'язок поколінь. Коли батьки вчать малечу шанувати пам'ятні предмети, вони виховують у них справжню повагу до свого роду.

Єдина річ, від якої духівник серйозно застерігає – відверті окультні практики. Коли певні особи навмисно кладуть предмети в труну під час похорону, аби потім використовувати їх для чаклунства чи магічних ритуалів, це перетворюється на гріх. Такі дії не мають нічого спільного з християнством. Натомість звичайний одяг чи улюблені сережки рідних залишаються просто матеріальними речами, які несуть у собі лише тепло родинних спогадів.

Священник РКЦ про речі померлих: дивіться відео онлайн

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