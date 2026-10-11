Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк уже высказался по поводу этого суеверия в своем фейсбуке.

Можно ли вытирать рукой крошки со стола

Многие люди старшего поколения постоянно делают замечания молодежи, когда видят, как та пытается убрать остатки хлеба ладонью. Издавна наши предки относились к хлебу с большим почтением и считали его настоящей святыней. Из-за этого возникло ложное убеждение, что небрежное отношение к хлебным крошкам непременно приведет к финансовым затруднениям, нищете и пустому кошельку. Этот миф настолько прочно укоренился в сознании украинцев, что хозяйки часто паникуют и срочно ищут салфетки, чтобы не нарушить неписаное правило.

Однако представители церкви придерживаются совершенно иного мнения по этому бытовому вопросу. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк опроверг это популярное суеверие. Отец призвал людей мыслить рационально и не искать мистику там, где ее просто не существует.

Филюк подчеркнул, что финансовое положение человека зависит исключительно от его трудолюбия, а не от способа уборки на кухне. Он отметил, что деньги исчезают тогда, когда человек отказывается работать. Настоящая причина бедности кроется в лени, а не в вытертых со стола крошках. По словам отца Алексея, все подобные приметы являются обычными выдумками.

В то же время священник напомнил об элементарных правилах гигиены и бытовой культуры. Он заметил, что для поддержания чистоты мебели производители выпускают специальные тряпки и губки. Именно их следует использовать для качественной уборки. Впрочем, если возникла необходимость быстро смахнуть несколько крошек рукой, ничего страшного или греховного не произойдет.

Ранее мы рассказывали, можно ли христианам есть с помощью ножа.