Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму фейсбуці вже висловився щодо цього забобону.

Чи можна витирати рукою крихти зі столу

Багато людей старшого покоління постійно роблять зауваження молоді, коли бачать спробу прибрати залишки хліба долонею. Здавна наші предки ставилися до хліба з великою пошаною і вважали його справжньою святинею. Через це виникло хибне переконання, що недбале ставлення до хлібних крихт неодмінно призведе до фінансової скрути, злиднів та порожнього гаманця. Цей міф настільки міцно вкоренився у свідомості українців, що господині часто панікують і терміново шукають серветки, аби не порушити неписане правило.

Однак представники церкви мають абсолютно іншу думку щодо цього побутового питання. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк спростував цей популярний забобон. Отець закликав людей мислити раціонально і не шукати містику там, де її просто не існує.

Філюк наголосив, що фінансовий стан людини залежить виключно від її працьовитості, а не від способу прибирання на кухні. Він зазначив, що гроші зникають тоді, коли людина відмовляється працювати. Справжня причина бідності ховається у лінощах, а не у витертих зі столу крихтах. За словами отця Олексія, всі подібні прикмети є звичайними вигадками.

Водночас священник нагадав про елементарні правила гігієни та побутової культури. Він зауважив, що для підтримки чистоти меблів виробники створюють спеціальні ганчірки та губки. Саме їх варто використовувати для якісного прибирання. Втім, якщо виникла необхідність швидко змахнути кілька крихт рукою, нічого страшного чи гріховного не станеться.

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