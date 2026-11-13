Не поверите, что украшали в старину вместо елки: интересная новогодняя традиция старого Киева

На Подоле сохранялась традиция, которая отличалась не только датой, но и особыми обычаями. Об этом рассказывал историк и исследователь Киева Станислав Цалик в беседе с Радио Свобода.

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Почему Новый год праздновали в сентябре

В церковном календаре, пришедшем на украинские земли вместе с христианством, начало года приходилось на 1 сентября. Впоследствии эта дата закрепилась и в гражданском летоисчислении. В то же время в разные исторические периоды календарные традиции различались, а празднование 1 января постепенно распространялось на украинских землях еще до XVIII века.

В 1700 году по приказу Петра I начало года в Российской империи перенесли на 1 января. Однако старые обычаи не исчезли сразу. В частности, на киевском Подоле сентябрьский Новый год отмечали вплоть до конца XIX века.

Чем украшали новогоднее дерево

По воспоминаниям, которые приводит Станислав Цалик, 1 сентября ближе к вечеру торговки с Житнего базара устанавливали праздничное дерево. Им был не хвойный саженец, а чертополох. Его украшали орехами, конфетами и свечами. После окончания рабочего дня женщины собирались вместе, угощались и пели.

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Чем украшали чертополох на Новый год в Киеве / Magnific

Мужчины праздновали отдельно – в помещениях ремесленных мастерских, действовавших на Подоле. Там также ставили украшенный чертополох и накрывали праздничный стол. Особой частью мужского собрания была церемония принятия подмастерьев в число мастеров.

Так на киевском Подоле встречали Новый год без елки, но с колючим растением, свечами и собственными городскими обрядами. Этот обычай сохранялся даже тогда, когда календарное начало года уже приходилось на январь.

У наших предков было немало интересных обрядов и традиций. Например, ноябрь они называли братчинами, и вам наверняка будет интересно узнать, почему было выбрано именно такое название.