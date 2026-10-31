Самый мистический праздник осени: действительно ли на Хэллоуин дарят подарки

В массовой культуре Хэллоуин редко предполагает обмен большими подарками, перевязанными лентами. Однако дарение небольших приятных мелочей занимает центральное место в праздновании, пишет 24 Канал.

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Дарят ли подарки на Хэллоуин

Самым известным форматом такого обмена является знаменитая игра "сладости или смерть" (в оригинале – Trick or Treat), которая превратила обычные шоколадки и леденцы в настоящую праздничную валюту. Именно полные горсти лакомств, которые хозяева насыпают в корзинки переодетым детям, и являются теми самыми аутентичными хэллоуинскими подарками.

История этого сладкого ритуала уходит корнями в древние времена. Кельты верили, что в ночь на 1 ноября граница между мирами исчезает, поэтому оставляли духам специальные угощения в виде еды и напитков. Впоследствии в средневековой Европе возникла традиция, когда бедняки и дети ходили по домам и просили особое "печенье душ". Взамен они обещали хозяевам искренне помолиться за их умерших родственников. Позже обычай преобразился, и молодежь стала наряжаться в образы различной нечисти, читать стихи или петь песни, получая за свои выступления вкусное вознаграждение.

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Современное выражение Trick or Treat стало популярным в Соединенных Штатах Америки и Канаде в первой половине ХХ века. Дети начали в шутку угрожать соседям мелкими шалостями, если те не откупятся от них щедрым подарком. Хозяева быстро поняли правила игры и начали заранее покупать килограммы леденцов. Сейчас эта традиция стала настолько масштабной, что накануне 31 октября полки супермаркетов опустевают со скоростью света, а покупатели тратят на сладости миллиарды долларов.

Дарят ли на Хэллоуин подарки / Фото Magnific

Кстати, на днях мы рассказывали, можно ли христианам отмечать Хэллоуин.