Наймістичніше свято осені: чи дійсно на Геловін дарують подарунки

У масовій культурі Геловін рідко передбачає обмін великими пакунками зі стрічками. Однак дарування дрібних приємностей займає центральне місце у святкуванні, пише 24 Канал.

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Чи дарують подарунки на Геловін

Найвідомішим форматом такого обміну є знаменита гра "цукерки або смерть" (в оригіналі – Trick or Treat), яка перетворила звичайні шоколадки та льодяники на справжню святкову валюту. Саме повні жмені ласощів, які господарі насипають у кошики перевдягненим дітям, і є тими самими автентичними геловінськими подарунками.

Історія цього солодкого ритуалу бере початок із давніх часів. Кельти вірили, що в ніч на 1 листопада межа між світами зникає, тому залишали духам спеціальні частування у вигляді їжі та напоїв. Згодом у середньовічній Європі виникла традиція, коли бідняки та діти ходили по домівках і просили особливе "тістечко душ". Натомість вони обіцяли господарям щиро помолитися за їхніх померлих родичів. Пізніше звичай трансформувався, і молодь почала переодягатися у різну нечисть, читати вірші або співати пісні, отримуючи за свої виступи смачну винагороду.

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Сучасний вислів Trick or Treat набув популярності у Сполучених Штатах Америки та Канаді в першій половині ХХ століття. Діти почали жартома погрожувати сусідам дрібними капостями, якщо ті не відкупляться від них щедрим подарунком. Господарі швидко зрозуміли правила гри і почали заздалегідь купувати кілограми льодяників. Нині цей формат дарування став настільки масштабним, що напередодні 31 жовтня полиці супермаркетів порожніють зі швидкістю світла, а покупці витрачають на смаколики мільярди доларів.

Чи дарують на Геловін подарунки / Фото Magnific

До речі, днями ми розповідали, чи можна християнам святкувати Геловін.