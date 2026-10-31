Яблучна шкірка та горіхи у вогні: як на Геловін ворожили на судженого

Особливе місце у цих містичних ритуалах посідало яблуко – давній символ магії, врожаю та кохання. Завдяки його формі, насінню та навіть шкірці дівчата знаходили відповіді на найпотаємніші запитання про особисте життя. Розповідаємо про найцікавіші варіанти ворожіння у День всіх святих.

Adv

Ворожіння на яблучній шкірці

Колись дуже давно в Англії серед дівчат було популярним ворожіння на яблучній шкірці. Дівчина мала почистити яблуко однією довгою смужкою, а потім перекинути її через плече. Якщо шкірка приземлялася у формі літери, то ймовірно саме на цю літеру починалося ім'я майбутнього чоловіка.

Дзеркало, свічка та яблуко о півночі

Це одне з найвідоміших і наймоторошніших ворожінь. Дівчина мала о півночі сісти у темній кімнаті перед дзеркалом при свічках, їсти яблуко (або розчісувати волосся) і пильно дивитися у відображення. За повір’ям, у темряві за її плечем мало з’явитися обличчя судженого. Якщо ж замість обличчя виникав череп – це вважалося знаком, що дівчина не вийде заміж до наступного Геловіну.

Реклама

Як ворожити на Геловін / Magnific

Гарячі горіхи у вогнищі

Закохана пара або дівчина, яка вагалася між двома залицяльниками, кидала у багаття два каштани чи лісові горіхи, загадуючи при цьому одного чоловіка. Якщо горіхи спокійно жевріли та горіли поруч – на пару чекало довге, мирне та щасливе життя разом. Якщо ж вони з тріском відлітали один від одного або вибухали – стосунки були приречені на сварки й розрив.

Ворожіння на яблучному насінні

Дівчина бере вологе насіння зі свіжого яблука, називає кожну насінину іменем якогось хлопця (або просто загадує "так/ні") і приклеює їх собі на щоки чи лоб. Далі вона чекає, яке насіння впаде першим, а яке триматиметься найдовше. Те, що залишилося на шкірі найдовше, вказує на щире кохання та майбутнього чоловіка.

Але перед тим, як взятися за ворожіння, подумайте, чи дійсно воно вам потрібно. Раніше 24 Канал розповідав, чи можна ворожити на свою долю.