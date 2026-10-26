В давние времена украинцы проводили похороны куклы: причина неожиданная

Этот старинный обряд, характерный не только для украинцев, имеет названия "похороны куклы", "Калоян", "морт" и "похороны Засухи". Этнографы зафиксировали его более чем в 20 селах Черновицкой области. Исследовательница Надежда Пастух также изучала эту традицию в украинских селах украинско-молдавской пограничной зоны.

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Обряд погребения куклы: почему он был нужен

Во время обряда изготавливали куклу из доступных материалов – в частности, из тряпок, глины или частей растений. Ее клали в импровизированный гроб и устраивали символические похороны с плачем. Участники воспроизводили обычные погребальные действия, но целью было не проститься с реальным человеком, а вызвать дождь.

Этнологи объясняют этот обряд народными представлениями о смерти, плодородии и силах природы. Согласно одному из толкований, кукла символизировала ребенка, который якобы умер от жары. Другие исследователи рассматривают это действо как символическое обращение к силам, от которых зависел дождь.

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Почему украинцы хоронили куклу в древности / Фото Pexels

Как обряд погребения куклы проводили на Буковине

В селе Шебутинцы в Сокирянском районе традиция сохранилась в современном виде. Когда долго не было дождя, дети хоронили одетую в белое куклу, а после похорон собирались на символические поминки, где их угощали сладостями.

В обряде использовали и поминальную кашу – колыво. Согласно описанию Буковинского центра культуры и искусства, после погребения куклы на границе двух сел дети угощали кашей людей, которых встречали в поле. Те пробовали ее и произносили пожелания, чтобы Бог хранил землю и урожай.

Местные жители рассказывали этнографам, что иногда после такого действа начинался ливень. Эти воспоминания стали частью истории обряда, который передавался из поколения в поколение.

Дождь – это прекрасно для урожая, но в давние времена у украинцев была еще одна проблема – молния. Узнавайте, какие обряды защищали наших предков от молнии.