Українці у давнину проводили обряд поховання ляльки: причина неочікувана

Цей старовинний обряд, який притаманний не тільки українцям, має назви "ховання ляльки", "Калоян", "морт" і "ховання Засухи". Етнографи зафіксували його в понад 20 селах Чернівецької області. Дослідниця Надія Пастух також вивчала цю традицію в українських селах українсько-молдовського пограниччя.

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Обряд ховання ляльки: для чого був потрібний

Під час обряду виготовляли ляльку з доступних матеріалів – зокрема ганчірок, глини або з частин рослини. Її вкладали в імпровізовану домовину й влаштовували символічний похорон із голосіннями. Учасники відтворювали звичайні поховальні дії, але метою було не попрощатися з реальною людиною, а викликати дощ.

Етнологи пояснюють цей обряд через народні уявлення про смерть, родючість і сили природи. За одним із тлумачень, лялька символізувала дитину, яка нібито померла від спеки. Інші дослідники розглядають дійство як символічне звернення до сил, від яких, за народними уявленнями, залежав дощ.

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Чому українці ховали ляльку в давнину / Фото Pexels

Як обряд ховання ляльки проводили на Буковині

У селі Шебутинці на Сокирянщині традиція збереглася в осучасненому вигляді. Коли довго не було дощу, діти ховали одягнену в біле ляльку, а після похорону збиралися на символічні поминки, де їх пригощали солодощами.

В обряді використовували й поминальну кашу – коливо. За описом Буковинського центру культури і мистецтва, після поховання ляльки на межі двох сіл діти пригощали кашею людей, яких зустрічали в полі. Ті куштували її та промовляли побажання, щоб Бог беріг землю й урожай.

Місцеві жителі розповідали етнографам, що іноді після такого дійства починалася злива. Ці спогади стали частиною історії обряду, який передавали від покоління до покоління.

Дощ – це чудово для врожаю, але у давнину в українців була ще одна проблема – блискавка. Дізнавайтеся, які обряди захищали наших предків від блискавки.