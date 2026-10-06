Чтобы не придумывать поздравления за минуту до отправки сообщения, "24 Канал" собрал подборку красивых, теплых и оригинальных поздравлений с Днем ангела Сергея – в прозе, стихах и картинках. для Сергея – в прозе, стихах и картинках.

Поздравление с Днем ангела Сергея своими словами

Сергей, с Днем ангела! Пусть твой Ангел-хранитель всегда будет рядом и оберегает тебя в пути и дома. Крепкого тебе здоровья, а на душе – покоя.

С именинами, Сергей! Желаю, чтобы в жизни было больше светлых дней, добрых людей и приятных неожиданностей. А все, что тревожит, пусть обходит тебя стороной.

Поздравляю тебя с Днем ангела, Сережа! Пусть Господь дарует тебе силы, терпение и мирное небо. Чтобы дома было тепло, а рядом всегда были те, кто любит.

Сергей, с Днем ангела! Желаю тебе радости, не зависящей от обстоятельств, друзей, на которых можно положиться, и уверенности, что все получится. Береги себя!

С Днем ангела, Сергей! Пусть Бог хранит тебя и твою семью, а счастье приходит к вам без стука. Мира тебе, здоровья и тепла в сердце.

С Днем ангела, Сергей: стихи на украинском языке

***

Сергій, бажаю щастя море,

Нехай не буде в житті горя,

Нехай супроводжує успіх,

Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!

***

Хай Ангел на Сергія іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

В День ангела, Сергію, приймай побажання:

Здоров’я, успіху, здійснення бажання!

Хай сонце сяє тобі у дорозі,

А ангел супроводжує в перемозі.

Хай друзі щирі будуть завжди,

А радість у серці горить, як зірки.

Нехай це свято – твій день золотий,

Дарує щасливі й чудові роки!

***

Картинки ко Дню ангела Сергея



С Днем ангела Сергея картинки / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем ангела Сергея своими словами / Коллаж 24 Канала



Картинки с Днем ангела Сергея / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем ангела Сергея / Коллаж 24 Канала



Ну и у нас для вас еще одна подборка поздравлений с Днем ангела. Выбирайте что-нибудь для своих близких.