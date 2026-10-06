Чтобы не придумывать поздравления за минуту до отправки сообщения, "24 Канал" собрал подборку красивых, теплых и оригинальных поздравлений с Днем ангела Сергея – в прозе, стихах и картинках. для Сергея – в прозе, стихах и картинках.
Поздравление с Днем ангела Сергея своими словами
- Сергей, с Днем ангела! Пусть твой Ангел-хранитель всегда будет рядом и оберегает тебя в пути и дома. Крепкого тебе здоровья, а на душе – покоя.
- С именинами, Сергей! Желаю, чтобы в жизни было больше светлых дней, добрых людей и приятных неожиданностей. А все, что тревожит, пусть обходит тебя стороной.
- Поздравляю тебя с Днем ангела, Сережа! Пусть Господь дарует тебе силы, терпение и мирное небо. Чтобы дома было тепло, а рядом всегда были те, кто любит.
- Сергей, с Днем ангела! Желаю тебе радости, не зависящей от обстоятельств, друзей, на которых можно положиться, и уверенности, что все получится. Береги себя!
- С Днем ангела, Сергей! Пусть Бог хранит тебя и твою семью, а счастье приходит к вам без стука. Мира тебе, здоровья и тепла в сердце.
С Днем ангела, Сергей: стихи на украинском языке
***
Сергій, бажаю щастя море,
Нехай не буде в житті горя,
Нехай супроводжує успіх,
Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!
***
Хай Ангел на Сергія іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
В День ангела, Сергію, приймай побажання:
Здоров’я, успіху, здійснення бажання!
Хай сонце сяє тобі у дорозі,
А ангел супроводжує в перемозі.
Хай друзі щирі будуть завжди,
А радість у серці горить, як зірки.
Нехай це свято – твій день золотий,
Дарує щасливі й чудові роки!
***
Картинки ко Дню ангела Сергея
С Днем ангела Сергея картинки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Сергея своими словами / Коллаж 24 Канала
Картинки с Днем ангела Сергея / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Сергея / Коллаж 24 Канала
Ну и у нас для вас еще одна подборка поздравлений с Днем ангела. Выбирайте что-нибудь для своих близких.