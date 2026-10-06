Щоб не вигадувати побажання за хвилину до відправлення повідомлення, 24 Канал зібрав добірку красивих, теплих і небанальних привітань для Сергія – у прозі, віршах і картинках.
Привітання з Днем ангела Сергія своїми словами
- Сергію, з Днем ангела! Хай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч і береже тебе в дорозі й вдома. Здоров'я тобі міцного, а на душі спокою.
- З іменинами, Сергію! Бажаю, щоб у житті було більше світлих днів, добрих людей і приємних несподіванок. А все, що тривожить, нехай обходить тебе стороною.
- Вітаю тебе з Днем ангела, Сергійку! Нехай Господь дарує тобі сили, терпіння і мирне небо. Щоб удома було тепло, а поруч завжди були ті, хто любить.
- Сергію, з Днем ангела! Бажаю тобі радості, яка не залежить від обставин, друзів, на яких можна покластися, і впевненості, що все вийде. Бережи себе!
- З Днем ангела, Сергію! Нехай Бог береже тебе і твою родину, а щастя заходить до вас без стуку. Миру тобі, здоров'я і тепла в серці.
З Днем ангела Сергія вірші українською
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Сергій, бажаю щастя море,
Нехай не буде в житті горя,
Нехай супроводжує успіх,
Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!
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Хай Ангел на Сергія іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
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В День ангела, Сергію, приймай побажання:
Здоров’я, успіху, здійснення бажання!
Хай сонце сяє тобі у дорозі,
А ангел супроводжує в перемозі.
Хай друзі щирі будуть завжди,
А радість у серці горить, як зірки.
Нехай це свято – твій день золотий,
Дарує щасливі й чудові роки!
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З Днем ангела Сергія картинки
З Днем ангела Сергія картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Сергія своїми словами / Колаж 24 Каналу
Картинки з днем ангела Сергія / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Сергія пивтіання / Колаж 24 Каналу
Ну і маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем ангела. Обирайте щось для своїх близьких.