Щоб не вигадувати побажання за хвилину до відправлення повідомлення, 24 Канал зібрав добірку красивих, теплих і небанальних привітань для Сергія – у прозі, віршах і картинках.

Привітання з Днем ангела Сергія своїми словами

Сергію, з Днем ангела! Хай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч і береже тебе в дорозі й вдома. Здоров'я тобі міцного, а на душі спокою.

З іменинами, Сергію! Бажаю, щоб у житті було більше світлих днів, добрих людей і приємних несподіванок. А все, що тривожить, нехай обходить тебе стороною.

Вітаю тебе з Днем ангела, Сергійку! Нехай Господь дарує тобі сили, терпіння і мирне небо. Щоб удома було тепло, а поруч завжди були ті, хто любить.

Сергію, з Днем ангела! Бажаю тобі радості, яка не залежить від обставин, друзів, на яких можна покластися, і впевненості, що все вийде. Бережи себе!

З Днем ангела, Сергію! Нехай Бог береже тебе і твою родину, а щастя заходить до вас без стуку. Миру тобі, здоров'я і тепла в серці.

З Днем ангела Сергія вірші українською

***

Сергій, бажаю щастя море,

Нехай не буде в житті горя,

Нехай супроводжує успіх,

Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!

***

Хай Ангел на Сергія іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

В День ангела, Сергію, приймай побажання:

Здоров’я, успіху, здійснення бажання!

Хай сонце сяє тобі у дорозі,

А ангел супроводжує в перемозі.

Хай друзі щирі будуть завжди,

А радість у серці горить, як зірки.

Нехай це свято – твій день золотий,

Дарує щасливі й чудові роки!

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З Днем ангела Сергія картинки



З Днем ангела Сергія картинки / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем ангела Сергія своїми словами / Колаж 24 Каналу



Картинки з днем ангела Сергія / Колаж 24 Каналу



З Днем ангела Сергія пивтіання / Колаж 24 Каналу



Ну і маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем ангела. Обирайте щось для своїх близьких.