Как правильно молиться Богу: священник дал неожиданный ответ

Католический священник Николай Мишовский на YouTube-канале CREDО уже ответил на этот вопрос.

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Как правильно молиться христианам

Священник Римско-Католической Церкви Николай Мишовский отметил, что общение с Творцом не требует жестких рамок или академической точности. Когда человек переживает глубокий кризис, испытывает моральное истощение и просто не знает, как действовать дальше, ему не стоит заставлять себя механически читать сложные абзацы.

Вместо этого отец Николай посоветовал вспомнить опыт ветхозаветных пророков. В минуты величайшего отчаяния они не искали красивых фраз, а откровенно жаловались Господу на свою боль.

Священнослужитель подчеркнул, что обычные фразы вроде "Боже, я больше не выдерживаю" или "Боже, я теряю силы" имеют огромный духовный вес. Такой искренний диалог приносит гораздо больше пользы, чем холодное зачитывание непонятных строк. Вы можете обращаться к Богу мысленно, можете плакать или жаловаться на жизненные обстоятельства.

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Самое важное правило – никогда не прекращать этот разговор. Настоящая вера требует живого контакта, поэтому всегда молитесь так, как подсказывает сердце именно сегодня.

Священник РКЦ о том, как правильно молиться: смотрите видео онлайн

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