Як правильно молитися до Бога: священник дав несподівану відповідь

Католицький священник Микола Мишовський на ютуб-каналі CREDO вже відповів на це питання.

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Як правильно молитися християнам

Священник Римо-Католицької Церкви Микола Мишовський зауважив, що спілкування з Творцем не потребує жорстких рамок чи академічної точності. Коли людина переживає глибоку кризу, відчуває моральне виснаження і просто не знає, як діяти далі, їй не варто змушувати себе механічно читати складні абзаци.

Натомість отець Микола порадив згадати досвід старозавітних пророків. У хвилини найбільшого розпачу вони не шукали красивих фраз, а відверто жалілися Господу на свій біль.

Священнослужитель наголосив, що звичайні фрази на кшталт "Боже, я більше не витримую" або "Боже, я втрачаю сили" мають величезну духовну вагу. Такий щирий діалог приносить значно більше користі, ніж холодне зачитування незрозумілих рядків. Ви можете звертатися до Бога подумки, можете плакати чи скаржитися на життєві обставини.

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Найважливіше правило – ніколи не припиняти цієї розмови. Справжня віра вимагає живого контакту, тому завжди моліться так, як підказує серце саме сьогодні.

Священник РКЦ про те, як правильно молитися: дивіться відео онлайн

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