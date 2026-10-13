В этот день наши предки ходили в баню всей семьей. Об именинах и других праздниках 13 октября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники

Епископ Карп и диакон Папила жили в городе Пергаме. Последний вместе со своей сестрой Агатоникой активно проповедовали христианство и привлекали новых верующих к вере в Иисуса. В период массовых гонений римские власти узнали о деятельности проповедников. Местный правитель потребовал принести жертву языческим богам в честь императора. Карп, Папила и Агатоника категорически отказались выполнить этот приказ. За неповиновение римляне подвергли мужчин пыткам. Палачи жестоко избили христиан, привязали их к лошадям и протащили по дорогам между поселениями. Агатоника добровольно присоединилась к своим наставникам и заявила о готовности принять аналогичное наказание. Впоследствии власти приказали бросить верующих к диким зверям, а затем – в костер. Поскольку животные и пламя не причинили праведникам вреда, палачи казнили их ударами мечей.

Кто отмечает День ангела 13 октября

По новоюлианскому календарю 13 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Антон, Никита, Николай, Иаков и Злата.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 13 октября отмечают Международный день скептика. Его также называют праздником критического мышления и здорового сомнения. День скептика поощряет людей задавать вопросы, искать доказательства и не доверять непроверенной информации. В этот праздник принято больше говорить о научном методе, логике и рациональности как ключевых инструментах познания мира, особенно в эпоху быстрого распространения фейковых новостей.

Также сегодня отмечают Международный день простого языка, Международный день костюма, Международный день снижения риска бедствий, День распространения информации о метастатическом раке молочной железы и Всемирный день борьбы с тромбозом.