У цей день наші предки відвідували лазню разом з родинами. Про Дні ангела й інші свята 13 жовтня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного святих мучеників Карпа, Папіли й Агатоніки

Єпископ Карп і диякон Папіла мешкали в місті Пергам. Останній разом зі своєю сестрою Агатонікою активно проповідували християнство та залучали нових вірян до віри в Ісуса. У період масових переслідувань римська влада дізналася про діяльність проповідників. Місцевий правитель висунув вимогу принести жертву язичницьким богам на честь імператора. Карп, Папіла та Агатоніка категорично відмовилися виконувати цей наказ. За непокору римляни піддали чоловіків тортурам. Кати жорстоко побили християн, прив'язали їх до коней і протягнули дорогами між поселеннями. Агатоніка добровільно приєдналася до наставників і заявила про готовність прийняти аналогічне покарання. Згодом влада наказала кинути вірян до диких звірів, а потім – у багаття. Оскільки тварини та полум'я не завдали праведникам шкоди, кати стратили їх ударами мечів.

Хто святкує День ангела 13 жовтня

За новоюліанським календарем, 13 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Антон, Микита, Микола, Яків та Злата.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 13 жовтня відзначають Міжнародний день скептика. Його також називають святом критичного мислення та здорового сумніву. День скептика заохочує людей ставити запитання, шукати докази та не довіряти неперевіреній інформації. У це свято заведено говорити більше про науковий метод, логіку та раціональність як ключові інструменти для пізнання світу, особливо в епоху швидкого поширення фейкових новин.

Також сьогодні святкують Міжнародний день простої мови, Міжнародний день костюма, Міжнародний день зменшення небезпеки лих, День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози та Всесвітній день боротьби з тромбозом.