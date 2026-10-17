В этот день наши предки проводили свободное время дома, так как боялись выйти на улицу из-за нечистой силы, которая там царила. О Днях ангела и других праздниках 17 октября рассказывает Коломыйская епархия Православной Церкви Украины.

День памяти пророка Осии

Пророк Осия жил в VIII веке до нашей эры в Израильском царстве и был современником Исаии, Михея и Амоса. В период, когда общество массово склонялось к язычеству и идолопоклонству, он призывал людей к истине и открыто осуждал их поступки. Пророк предсказывал израильтянам бедствия со стороны завоевателей и неизбежный ассирийский плен. Он также возвестил о будущей отмене ветхозаветных жертвоприношений и утверждении новой веры. Его видения касались пришествия Спасителя, возвращения Мессии из Египта, Воскресения и победы над смертью. Осия прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости за 820 лет до Рождества Христова. Земляки похоронили святого с соблюдением всех тогдашних обычаев в его родном городе.

Кто празднует День ангела 17 октября

По новоюлианскому календарю 17 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Леонтий и Александр.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 17 октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1992 году. В этот день принято говорить о проблеме бедности в мире и методах борьбы с ней.

Также сегодня отмечают Всемирный день донорства и трансплантации органов, Всемирный день пения, Всемирный день травм и Всемирный день опоссума.