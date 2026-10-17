У цей день наші предки проводили вільний час вдома, бо боялися вийти на вулицю через нечисту силу, яка там панувала. Про Дні ангела й інші свята 17 жовтня – розповідає Коломийська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті пророка Осії

Пророк Осія жив у VIII столітті до нашої ери в Ізраїльському царстві й був сучасником Ісаї, Михея та Амоса. У період, коли суспільство масово схилялося до язичництва та ідолопоклонства, він закликав людей до істини й відкрито засуджував їхні дії. Провидець передрікав ізраїльтянам лиха від завойовників і неминучий ассирійський полон. Він також сповістив про майбутнє скасування старозавітних жертвоприношень та утвердження нової віри. Його видіння стосувалися пришестя Спасителя, повернення Месії з Єгипту, Воскресіння та подолання смерті. Осія прожив довге життя й помер у глибокій старості за 820 років до Різдва Христового. Земляки поховали святого з дотриманням усіх тодішніх звичаїв у його рідному місті.

Хто святкує День ангела 17 жовтня

За новоюліанським календарем, 17 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Леонтій та Олександр.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 17 жовтня відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. Його запровадила Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у 1992 році. У цей день заведено говорити про проблему бідності у світі та методи боротьби з нею.

Також сьогодні святкують Всесвітній день донорства та трансплантації органів, Всесвітній день співу, Всесвітній день травм та Всесвітній день опосума.