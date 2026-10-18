В этот день наши предки продолжали готовиться к зиме. О Днях ангела и других праздниках 18 октября – рассказывает Волынская епархия Православной Церкви Украины.

День памяти апостола и евангелиста Луки

Будущий евангелист Лука родился в Антиохии Сирийской в зажиточной языческой семье. Узнав об учении Христа, он отправился в Палестину и присоединился к ученикам Спасителя, войдя в число семидесяти апостолов. Впоследствии проповедник стал ближайшим сподвижником апостола Павла и сопровождал его в многочисленных миссионерских путешествиях. Свою просветительскую деятельность святой продолжил на землях Ливии, Египта и Фиваиды, где в конце концов отдал жизнь за веру. В христианскую историю Лука вошел прежде всего как автор одного из Евангелий и книги Деяний апостолов. Церковные предания также называют его первым иконописцем, создавшим образы Пресвятой Богородицы. Согласно легенде, Дева Мария лично благословила эти творения и пообещала всегда даровать им свою милость и благодать Сына.

Кто отмечает День ангела 18 октября

По новоюлианскому календарю 18 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Андрей, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросиния и Злата.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 18 октября отмечается Всемирный день гитары. Его предложил учредить греческий гитарист Йоргос Фудулис в 2021 году. Главная цель праздника – объединить музыкантов, которые любят играть на этом музыкальном инструменте.

Также сегодня отмечают Международный день женского счастья, День работников пищевой промышленности в Украине, Международный день галстука и Международный день леггинсов.